Πάτρα: Λιτή τελετή για τα 21 θύματα του ναρκαλιευτικού BYMS 2077 το 1944, στο Ρίο

Στις 25 του μήνα ήταν η επέτειος για τα 77 χρόνια από τη βύθιση του Αγγλικού ναρκαλιευτικού BYMS 2077 στο κανάλι του Ρίου.

Η παράταξη ώρα Πατρών έκανε μια πρόταση να τιμηθούν οι νεκροί του ναυαγίου με επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνου και ίσως τη δημιουργία ενός μικρού μνημείου στην ακτή στο σημείο που χάθηκαν 21 άτομα.



Οι Άγγλοι συγγενείς των θυμάτων πληροφορήθηκαν τα δημοσιεύματα και ευαισθητοποιήθηκαν, μάλιστα ο ιστορικός ερευνητής των ναυαγίων του πατραϊκού, Γιώργος Καρέλας, υποσχέθηκε στον γιο του Αρχιμηχανικού του πλοίου, Ian Mackie, πως αν δεν γινόταν κάτι οργανωμένο θα άφηνα αυτός λίγα λουλούδια πράγμα που έκανε. Είναι ενημερωμένος μάλιστα και ο Ναυτικός ακόλουθος της Αγγλία στην Αθήνα κ. Alex Bush ο οποίος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την πρόταση, μάλιστα έχει ορίσει την συνεργάτιδά του κα Caroline Makropoulos να αναλάβει να συνεισφέρει και να συνεργαστεί σε τυχόν ενέργειες που θα ξεκινήσουν από την πλευρά του Δήμου Πατρέων.



Οι περισσότερες φωτογραφίες είναι από το βιβλίο The mine that became a bridge που γράφτηκε για το συμβάν. Τα δύο σκίτσα που έφτιαξε ο Θόδωρος Μαρσέλος (αυτόπτης μάρτυρας) δείχνουν πως έγινε η τραγωδία όταν την πρώτη μέρα της ναρκαλιείας το ισχυρό ρεύμα στο στενό του Ρίου είχε βυθίσει τις σημαδούρες που σηματοδοτούσαν το ναρκοπέδιο.