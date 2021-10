Αρσάκεια σχολεία Πατρών: ERASMUS+PROJECT με επίσκεψη Πελετίδη

Με εξαιρετική επιτυχία ξεκίνησε η εφαρμογή του ευρωπαϊκού προγράμματος ER4S. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν σχολεία από την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα (Model High School of Mytilene of the University of the Aegean - Greece, I.E.S. Campos de Amaya - Spain, Agrupamento de Escolas de Arouca – Portgal, Arsakeio Lyceum of Patras – Greece).

Τη Δευτέρα, πρώτη ημέρα του προγράμματο,ς οι αποστολές επισκέφτηκαν το Σχολείο μας, όπου ο Διευθυντής του Αρσακείου Λυκείου τους καλωσόρισε και τους ξενάγησε στους χώρους του Σχολείου. Στη συνέχεια στο ISlab μαθητές από τις συμμετέχοντες χώρες παρουσίασαν το σχολείο τους, ενώ μαθητές του Αρσακείου Λυκείου παρουσίασαν τις εργασίες τους σε θέματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Την επόμενη ημέρα το πρόγραμμα συνεχίστηκε με την επίσκεψη και ξενάγηση των αποστολών στον υδροηλεκτρικό σταθμό του Γλαύκου, στο αιολικό πάρκο της Voltaira στη Ναύπακτο και στο οινοποιείο της Achaia Clauss.

Νωρίτερα το πρωί της Τρίτης ο Δήμαρχος Πατρών κ. Κώστας Πελετίδης επισκέφτηκε τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών και καλωσόρισε τις αποστολές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ο κ. Πελετίδης στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στα οφέλη αυτών των προγραμμάτων, καθώς η συζήτηση και η ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των εταίρων συνεισφέρουν ‘όχι μόνο στον εμπλουτισμό της γνώσης αλλά και στη διαμόρφωση ενιαίας συνείδησης μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών για στη διαφύλαξη των κοινών ευρωπαϊκών αξιών όπως η ειρήνη, η ισότητα και η δικαιοσύνη.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη των αποστολών στο μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας.

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός του προγράμματος για το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών:

Ηλλίας Καραδήμας, Φυσικός, MSc.