Καινοτόμες ιδέες στην κυκλική οικονομία και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα για τη ΒΙ.ΠΕ Πατρών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο Διαγωνισμός Καινοτομίας “Beyond Circularity” της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. με τον Τελικό που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του GreenTech Symposium υπό την διοργάνωση του StartupNow Forum 2021 στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου. Μέσω του Διαγωνισμού Καινοτομίας αναδείχθηκαν καινοτόμες ιδέες στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας για τη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών. Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με την Mantis Business Innovation και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων. Υποστηρικτής του προγράμματος είναι το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (Elevate Greece). Ο Διαγωνισμός Καινοτομίας περιλάμβανε τρεις θεματικές ενότητες, όλες με σημαντικό περιβαλλοντικό πρόσημο, ήτοι Διαχείριση Υδάτων και Αποβλήτων, Βιώσιμη Παραγωγή και Βιομηχανική Συμβίωση και Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα.

Νικητές αναδείχθηκαν μεταξύ εννέα συμμετεχόντων, η υβριδική εταιρεία Αγροτεχνολογίας Solmeyea, η οποία κέρδισε την πρώτη θέση στην κατηγορία Company Solution και το έπαθλο των €4.000 και η MOA (Mineral and Ore Auction) μεταξύ τριών συμμετεχόντων, η οποία έλαβε την πρώτη θέση και το αντίστοιχο έπαθλο των €1.000 στην κατηγορία Idea Solution. Τιμητικές διακρίσεις έλαβαν και οι εταιρείες Zero Innova Smart Water (2η θέση) και η Industrial Zones: Rezos IoT Sixth Sense (3η θέση) στην κατηγορία Idea Solution καθώς και οι εταιρείες PCN Materials και AMEN New Technologies να καταλαμβάνουν αντίστοιχα την 2η και 3η θέση στην κατηγορία Company Solution.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Τελικού, έλαβε χώρα συζήτηση με θέμα «Τα οφέλη της κυκλικής οικονομίας και η αξιοποίηση νέων πράσινων τεχνολογιών στην βιομηχανική συμβίωση» στην οποία συμμετείχαν ως ομιλητές η Θέμις Ευτυχίδου, Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο Κλεομένης Μπάρλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας και ιδιοκτήτης της εταιρείας CBL στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών. Τη συζήτηση συντόνισε η Μαίρη Νικολάου, Επικεφαλής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Οι Γενικοί Γραμματείς είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν για τον τρόπο ανάπτυξης συνθηκών κυκλικής οικονομίας στα επιχειρηματικά πάρκα, εν όψει και των νέων νομοθετικών πρωτοβουλιών των δύο Υπουργείων (Σχέδιο Κυκλικής Οικονομίας, Αναθεώρηση του Νομοθετικού Πλαισίου για τα Πάρκα κοκ). Ιδιαίτερα σημαντική στάθηκε και η κατάθεση των εμπειριών του πρωτεργάτη έλληνα ερευνητή και startuper, του Καθηγητή κ. Μπάρλου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. κ. Αθανάσιος Ψαθάς, με αφορμή την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού Καινοτομίας, ανέφερε: «Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού οράματός της, η ΕΤΒΑ, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, προωθεί επενδύσεις για την περιβαλλοντική αναβάθμιση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη δημιουργία ενός νέου προτύπου «επιχειρηματικών πάρκων» στον τομέα της περιβαλλοντικής οικονομίας. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη δράση μας στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, η οποία αποτελεί πόλο έλξης επενδύσεων για Έλληνες και ξένους επιχειρηματίες. Επιθυμώντας να αναδείξουμε και να επιβραβεύσουμε τις καινοτόμες δράσεις που προάγουν την βελτιστοποίηση των υφιστάμενων παραγωγικών διεργασιών στην περιοχή, βασιζόμενες στα πρότυπα της κυκλικής οικονομίας, δημιουργήσαμε αποκλειστικά για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους της ΒΙ.ΠΕ. τον πρώτο Διαγωνισμό Καινοτομίας “Beyond Circularity”. Οι δράσεις και το πάθος των συμμετεχόντων ειλικρινά μας εντυπωσίασαν και είμαστε χαρούμενοι που μπορέσαμε μέσω του διαγωνισμού να στηρίξουμε έμπρακτα την επέκτασή τους».