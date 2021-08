Γεύσεις της Μεσογείου, με διεθνείς πινελιές σε μια γκουρμέ εκδοχή που εκπλήσσει, είναι η γευστική πρόταση του My Way των Πατρών το οποίο επιχειρεί με τον δικό του a la carte τρόπο και στον χώρο της κουζίνας με θέα στη θάλασσα από την πανοραμική οπτική του roof garden. Από τις πρώτες πρωινές ώρες έως αργά το βράδυ, το My Way δίνει εξετάσεις στην υπόθεση «ποιότητα στη γεύση», διατηρώντας έναν μοναδικό δίαυλο επικοινωνίας με τοπικούς παραγωγούς που τροφοδοτούν το εστιατόριό του με προϊόντα τα οποία μπορεί να βρει κανείς μόνο στο σπίτι του και τα οποία αποκτούν τη δική τους «φωνή» στα μαγικά χέρια του σεφ Θανάση Σάκκαρη και των συνεργατών του.

Ποιο είναι το μυστικό του My Way και τι σημαίνει να τα κάνεις όλα «your way», στη βάση της αρχής που διατρέχει όλη τη φιλοσοφία αυτού του ξεχωριστού τετράστερου στην καρδιά της πόλης; Ο Θανάσης Σάκκαρης ο οποίος μεγάλωσε στα Νιάτα Λακωνίας ανάμεσα στη Σπάρτη και τη Μονεμβασιά ξεκινώντας τη διαδρομή του μέσα στις κουζίνες από την ηλικία των δώδεκα ετών μαγεμένος από τα αρώματα, τα χρώματα και την ένταση της δουλειάς για να καταλήξει να διευθύνει μια μπριγκάδα εξήντα πέντε ατόμων, μας βάζει στο πνεύμα των γεύσεων… his way.

Oι πρώτες ύλες, το ήμισυ του παντός

«Θεωρώ πολύ σημαντική την απόφαση της εταιρείας να στηριχθούμε σε ντόπιους παραγωγούς ώστε να δώσουμε πολύ καλές πρώτες ύλες και μέσα από αυτό να διαφοροποιηθούμε σε επίπεδο ποιότητας και γεύσης, σεβόμενοι τον πελάτη με γνώμονα ότι εμείς είμαστε πρώτα από όλους οι πελάτες. Εννοώ με αυτό ότι αντιμετωπίζουμε τους πελάτες με βάση τις απαιτήσεις που έχουμε εμείς οι ίδιοι ως πελάτες ενός εστιατορίου. Νομίζω ότι αυτό είναι το ήμισυ του παντός» λέει ο κ. Σάκκαρης.

«Στο πλαίσιο αυτό έχουμε συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς και με μικρούς παραγωγούς καθώς πολιτική μας είναι να στηρίξουμε τις μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δίνουν και πολύ ποιοτικά και προσεγμένα προϊόντα».

Ο κατάλογος και οι εποχές

«Το εστιατόριο δεν απευθύνεται μόνο στους πελάτες του ξενοδοχείου αλλά και στους πολίτες της Πάτρας, διαθέτει άλλωστε και πάρκινγκ για αυτό το σκοπό. Ο κατάλογος αλλάζει ανά εποχή και με βάση τα προϊόντα της κάθε εποχής στην περιοχή. Πέρα από αυτό είναι πολλά τα πιάτα ημέρας ανάλογα με τις πρώτες ύλες. Δεν σταματάμε να έχουμε πιάτα ημέρας ώστε να δίνουμε κάτι διαφορετικό στους θαμώνες του εστιατορίου που ήδη μας έχουν αγκαλιάσει».

Η μαγεία της Μεσογείου

«Η κουζίνα είναι μεσογειακή με επιρροές από ελληνική κουζίνα αλλά και διάφορες πινελιές από τους κουζίνες όλου του κόσμου. Ωστόσο το αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση δεν παρεκκλίνει από τη μεσογειακή κουζίνα. Μιλάμε για πινελιές στο πιάτο που θεωρούμε ότι ταιριάζουν και κάνουν εκείνη τη μικρή εντυπωσιακή διαφορά.

Όλα τα ζυμαρικά μας είναι φρέσκα, οι σάλτσες είναι επιρροές που έχουμε όλοι στις κουζίνες του σπιτιού μας από τη μαμαδίστικη κουζίνα, αλλά λίγο πιο πειραγμένες. Ακόμη δηλαδή και οι παπαρδέλες με το παστό χοιρινό και τα άγρια μανιτάρια στην ουσία είναι μια καρμπονάρα την οποία έχουμε κάνει πιο ελληνική με σύγκλινο Μάνης και άγρια μανιτάρια από τα βουνά της περιοχής. Μια καρμπονάρα δηλαδή που έχουμε φέρει στα μέτρα μας με υγιεινά προϊόντα και γνήσιες γεύσεις του τόπου. Πιάτα αποκλειστικά με συνταγές από την Αχαΐα δεν έχουν μπει ακόμη στον κατάλογο του εστιατορίου, αλλά έχουν μπει στα συνέδρια. Έχουμε αρκετά πιάτα στους μπουφέδες μας με επιρροές από την Αχαΐα καθώς εκεί έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε πολλά και διαφορετικά πιάτα και να συστήνουμε βεβαίως τις γεύσεις της περιοχής στους πελάτες των συνεδρίων».

Οι αγαπημένες γεύσεις

«Οι αγαπημένες μου γεύσεις, είναι αυτές που έχουν να κάνουν με ρίζες, πατάτες, καρότα… πράγματα που έχουν έρθει από κάτω από τη γη τα οποία τα παντρεύω πάντα με ψάρι, ή με κρέας. Στα πιάτα μου πρώτα θα τελειώσω τη γαρνιτούρα και μετά θα βάλω το κυρίως. Τόσο σημαντικό το θεωρώ.

Το αγαπημένο μου υλικό είναι το ελαιόλαδο είτε μαγειρεμένο είτε ωμό. Μπορεί να αναδείξει ένα φαγητό όσο τίποτα ιδίως όταν είναι ξεχωριστής ποιότητας όπως αυτό που χρησιμοποιούμε στο ξενοδοχείο. Αλλά και όλα τα προϊόντα που βγαίνουν απευθείας από τον παραγωγό, όπως ντομάτες, μελιτζάνες κλπ είναι αγαπημένα προϊόντα και μπορούν να αποθεώσουν ένα πιάτο αν χρησιμοποιηθούν σωστά. Πλήρως ενημερωμένος είναι και ο κατάλογος των κρασιών μας, αλλά και των κοκτέιλ».

‘Έμφαση στο πρωινό

«Ακόμη και στο πρωινό ο πελάτης βρίσκει κάτι που δεν είναι εύκολο να βρει σε αντίστοιχο σε άλλο ξενοδοχείο.

Δίνουμε φρέσκο γάλα, φρέσκο γιαούρτι, φρέσκα φρούτα, φρέσκες χειροποίητες μαρμελάδες, δικό μας κέικ, δικές μας μπάρες δημητριακών και δικά μας μπισκότα, φτιαγμένα από εμάς. Δεν έχουμε ακολουθήσει πουθενά τη λύση των τυποποιημένων βιομηχανικών προϊόντων που μπαίνουν σε μπολ, είναι όλα σπιτικά και χαιρόμαστε τον κόσμο να μας λέει ότι τέτοια προϊόντα δεν τα βρίσκει στα ξενοδοχεία όπου συνήθως διαμένει. Αυτό είναι για μας η μεγαλύτερη επιτυχία».

Οι τιμές και οι γκουρμέ μερίδες

«Συνήθως ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι οι τιμές του εστιατορίου ενός ξενοδοχείου θα είναι υπερβολικές. Εμείς έχουμε κρατήσει χαμηλά τον πήχη των τιμών. Ο πελάτης στο MyWay θα διαπιστώσει ότι μπορεί να υπάρχει και γκουρμέ κουζίνα σε μεγάλες μερίδες και σε πολύ προσιτές τιμές. Ήδη στο πρώτο διάστημα της λειτουργίας μας έχουμε αποκτήσει από στόμα σε στόμα τους δικούς μας θαμώνες και έχουμε μια πολύ καλή ανταπόκριση από τον κόσμο παρά το γεγονός ότι διατρέχουμε μια πολύ δύσκολη εποχή λόγω του covid 19 ή τελευταία λόγω των πυρκαγιών».

Τα συνέδρια και οι δεξιώσεις

«Είμαστε εδώ για να εξυπηρετήσουμε και την οποιαδήποτε δεξίωση ή συνέδριο, εταιρική παρουσίαση ή ακόμη και γάμους και βαπτίσεις. Πέρα από τα μενού που έχουμε δημιουργήσει εμείς σαν ξενοδοχείο είμαστε ανοικτοί στο να συζητήσουμε ιδέες και να συνδιαμορφώσουμε προτάσεις ώστε να καλύψουμε την οποιαδήποτε ανάγκη όποιου θέλει να κάνει την εκδήλωσή του σε μας. Η μαγειρική άλλωστε είναι πρώτα από όλα διάλογος και δημιουργία».

Ποιος είναι ο σεφ;

«Προέρχομαι από αγροτική οικογένεια και ξεκίνησα από τα Νιάτα Λακωνίας, ένα μικρό χωριό με λίγους κατοίκους ενδιάμεσα Σπάρτη με Μονεμβασιά, που πάντα είχαν έντονη την αίσθηση της φιλοξενίας. Από πολύ μικρή ηλικία, γύρω στα δώδεκα, μπήκα και εργάστηκα σε ένα καφενείο σαν σερβιτόρος, αλλά πολύ γρήγορα το αφεντικό με τράβηξε στην κουζίνα. Εκεί ξεκίνησε δειλά -δειλά και η αγάπη για τη μαγειρική και αυτό έγινε κυρίως από την πίεση που επικρατούσε μέσα στην κουζίνα. Αυτή η ένταση ήταν που μου άρεσε περισσότερο θυμάμαι όπως και η ανάγκη συντονισμού με τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί ώστε να βγει ένα σωστό αποτέλεσμα. Διότι δίναμε πολλούς μεζέδες και ποικιλίες. Εκεί εργάστηκα μέχρι που τελείωσα και το Λύκειο. Μετά πήρα τη βαλίτσα μου και πήγα στην Αθήνα όπου σπούδασα μαγειρική στο Lemond ενώ παράλληλα εργαζόμουν στον πολυχώρο «Αθηναΐς» με τον Γιάννη Τζελέπη και τον Μάκη Ταβελίδη, μεγάλα ονόματα της μαγειρικής στην εποχή τους. Ο πολυχώρος αυτός είχε αίθουσες εκδηλώσεων ενώ αργότερα προμήθευε και με φαγητό αποστολές των ολυμπιακών αγώνων. Ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο για μένα γιατί έμαθα και τα εστιατόρια και τους μπουφέδες και τα catering. Αργότερα ο Μάκης Ταβελίδης ανέλαβε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στην Κω και με πήρε μαζί του δίνοντάς μου μια μεγάλη δυνατότητα μόλις στα 22 μου χρόνια εκτιμώντας όχι μόνο τις μαγειρικές αλλά και τις διοικητικές μου ικανότητες, τον τρόπο με τον οποίο μπορούσα να οργανώσω τα πράγματα μέσα στην κουζίνα. Για να καταλάβετε ήταν μια μπριγκάδα των 65 ατόμων το ξενοδοχείο, καθώς είχαμε έξι εστιατόρια. Κάθισα εκεί δώδεκα χρόνια και τα τελευταία πέντε χρόνια αφότου αποχώρησε ο Μάκης Tαβελίδης, ανέλαβα εγώ σαν σεφ.

Τους χειμώνες φεύγοντας από το νησί επέστρεφα στην Αθήνα και εργαζόμουν σε μεγάλα εστιατόρια ανά τη Ελλάδα. Έχω περάσει από Θεσσαλονίκη, από Πήλιο, από διάφορα γκουρμέ εστιατόρια σε διάφορες περιοχές ενώ παράλληλα στο διάστημα αυτό είχα αναλάβει στη Σπάρτη και μια μικρή ψαροταβέρνα που από την αφάνεια ήρθε στην επιφάνεια και ξαφνικά μας έμαθε όλη η περιοχή και ερχόταν και κόσμος από άλλες περιοχές. Αυτό το θεωρώ μια πολύ μεγάλη επιτυχία.

Έπειτα ήρθε η συνεργασία με το MyWay. Εδώ βρήκα ανθρώπους με τους οποίους ταιριάζουν απόλυτα οι αντιλήψεις μας. Αυτό που πραγματικά έψαχνα.

Όλοι μαζί δουλεύουμε με το δικό μας τρόπο, όπως λέει και το όνομα του ξενοδοχείου, είτε γενικότερα, είτε ειδικότερα στον χώρο της κουζίνας. Θεωρώ ότι μυστικό του καλού μάγειρα είναι να γίνει ένα με την ομάδα και να μπορεί να πάρει από τον κάθε συνεργάτη του το καλύτερο που έχει να του δώσει για να φτάσει όλο αυτό στον πελάτη. Γιατί πάντα φτάνει αυτό στον πελάτη.

Η καλύτερή μου στιγμή είναι να βλέπω παιδιά που δουλεύουν μαζί μου να ανοίγουν τα φτερά τους και εκεί που παίρνουν γνώσεις και ιδέες από μένα να φτάνουμε στο σημείο να παίρνω εγώ γνώσεις και ιδέες από αυτά».

Η κουζίνα του εστιατορίου είναι ανοιχτή από τις 15:30 έως τις 00:00

Τηλ. Κρατήσεων: 2610623131.

Email: [email protected]