Σας ακούστηκαν οικεία τα τραγούδια της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων; ΔΕΙΤΕ γιατί

Αν τα τραγούδια που ακούστηκαν στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο σας θύμιζαν κάτι ο λόγος είναι απλός. Κατά τη διάρκεια της παρέλασης των αθλητών των χωρών, ακούστηκαν τραγούδια, τα οποία ήταν αρκετά γνώριμα καθώς αποτελλούν soundtrack από βιντεοπαιχνίδια που έχουν αναπτυχθεί στην Ιαπωνία.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Nikkan Sports, τα τραγούδια που ακούστηκαν ήταν τα εξής:

Dragon Quest – Introduction: Lotto Theme

Final Fantasy – Victory Fanfare

Tales of Series – Sley’s Theme

Monster Hunter – Proof of Hero

Kingdom Hearts – Olympus Coliseum

Chrono Trigger – Frog Theme

Ace Combat – First Flight

Tales of Series – Royal Capital

Monster Hunter – Wind of Departure

Chrono Trigger – Robo’s Theme

Sonic the Hedgehog – Star Light Zone

Winning Eleven (PES) – eFootball Walk-On Theme

Final Fantasy – Main Theme

Phantasy Star Universe – Guardians

Kingdom Hearts – Hero’s Fanfare

Gradius (Nemesis) – 01 Act 1-1

NierR – Initiator

Saga Series – Makai Ginyu Poetry Saga Series Medley 2016

SoulCalibur – The Brave New Stage of History