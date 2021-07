Ανοιχτό πανεπιστήμιο: εμβολιαζόμαστε και επιστρέφουμε...

Επί δύο χρόνια βιώσαμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση η οποία, ανάμεσα σε άλλα, επηρέασε δραματικά την Εκπαίδευση. Η τεχνολογία με τα ψηφιακά εργαλεία που προσφέρει, μας επέτρεψε να συνεχίσουμε το εκπαιδευτικό μας έργο, ώστε να μην πληγεί η σημαντικότερη ομάδα του πανεπιστημίου, οι φοιτητές. Με σύντονες προσπάθειες και ευελιξία αξιοποιήσαμε κάθε δυνατό τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης. Ολοκληρώθηκαν δύο χρόνια σπουδών με άδεια αμφιθέατρα και τα εργαστήρια και πολλοί φοιτητές έφτασαν στον τρίτο έτος σπουδών χωρίς να έχουν δει από κοντά διδάσκοντες και πανεπιστήμιο.

Ο εγκλεισμός και η καθήλωση μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή έχουν επιβαρύνει την ψυχολογία όλων μας. Επιπλέον, η απομάκρυνση από την πανεπιστημιακή κοινότητα και η έλλειψη διάδρασης διδασκόντων και διδασκομένων έχουν αναπόφευκτα επηρεάσει την απόδοση των φοιτητών και την ποιότητα των σπουδών. Δυστυχώς, η ύφεση της πανδημίας δεν έχει ακόμη επιτευχθεί και η απειλή ενός τρίτου χρόνου σπουδών με τον COVID-19 και τις μεταλλάξεις του να εμμένουν και να επιμένουν είναι ante portas. Υπό τις συνθήκες αυτές οφείλουμε να επιδείξουμε ευελιξία και να αντιδράσουμε με τον καλύτερο για την Εκπαίδευση δυνατό τρόπο, με προϋπόθεση, φυσικά, την ασφάλεια όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας και στόχο την ποιοτική εκπαίδευση.

Η δημιουργία συνθηκών που να επιτρέπουν την επαναφορά μιας μορφής κανονικότητας είναι επιτακτική για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Η επιστήμη την οποία υπηρετούμε μας δίνει ένα εξαιρετικό όπλο, που, όπως δείχνει η ιστορία της ιατρικής, έχει σώσει επανειλημμένως την ανθρωπότητα κατά τους τελευταίους δύο αιώνες: το εμβόλιο. Παρά τις έντονες αντιδράσεις ορισμένων πολιτών λόγω των ενδεχόμενων παρενεργειών, που όλα τα φάρμακα αναπόφευκτα παρουσιάζουν, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα εμβόλια είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος για την αντιμετώπιση του ιού.

Ως κατεξοχήν κοινότητα που θεραπεύει την επιστήμη έχουμε καθήκον να προτρέψουμε με το παράδειγμά μας την κοινωνία να επιδείξει υπευθυνότητα, αίσθημα αλληλεγγύης και συνείδηση συλλογικότητας. Το Πανεπιστήμιο Πατρών για να αντιμετωπίσει τη δύσκολη κατάσταση έχει ζητήσει να γίνει εμβολιαστικό κέντρο για τον εμβολιασμό όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας. Μ' αυτόν τον τρόπο θα διευκολύνει όλη την κοινότητα να εμβολιαστεί προετοιμάζοντας την επιστροφή στην πανεπιστημιακή ζωή και την εκπαιδευτική λειτουργία με φυσική παρουσία και τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας που προτείνει ο ΠΟΥ.

Το καθεστώς των «ελεύθερων πολιορκημένων» έχει εξαντλήσει τις αντοχές διδασκόντων και διδασκομένων και οφείλουμε να αποπειραθούμε την ηρωική έξοδο στη «διά ζώσης» ακαδημαϊκή λειτουργία σε ένα ανοιχτό και δραστήριο δημόσιο πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο Πατρών οφείλει να είναι πρότυπο κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς και να βρει μια λύση με στόχο το κοινό καλό. Στον φόβο, την άγνοια και τη δυσθυμία ας αντιτάξουμε το τραγούδι των Queen: "The Show must go on! / I 'll face it with a grin! / I'm never giving in! / On with the show!"

Παρά τα δύσκολα και εσώκλειστα, κάνουμε εμβόλιο και πάμε Πανεπιστήμιο.

Ο Πρύτανης

Καθ. Χ. Ι. Μπούρας