Ο “οδικός χάρτης” για την άρση του lockdown ως τα τέλη Μαΐου - Ποια μέτρα καταργούνται

Tα δεδομένα από την αποτύπωση της κινητικότητας στην επιδημιολογική εικόνα της χώρας εξετάζουν σήμερα, σε συνεδρίαση τους, οι επιδημιολόγοι, εξετάζοντας βήμα προς βήμα τον οδικό χάρτη του επόμενου 15νθημέρου για το άνοιγμα της χώρας και την άρση του lockdown.

Βήματα σημειωτόν ως τις 15 Μαΐου

Με στόχο από τις 15 Μαΐου – οπότε και η χώρα ανοίγει επίσημα τις πύλες της στους τουρίστες – να καταργηθεί η απαγόρευση στο ωράριο κυκλοφορίας ανά την Επικράτεια, αυτή την εβδομάδα οι ειδικοί καλούνται να εξετάσουν αν η πανδημία αφήνει το περιθώριο τη Δευτέρα 10 Μαΐου, ή ακόμη από το Σάββατο 8 Μαΐου, να υπάρξει μια πρώτη παρέμβαση… Συγκεκριμένα, η απαγόρευση της κυκλοφορίας να ξεκινά στις 24:00 αντί για τις 23:00 που ισχύει ήδη από τη Δευτέρα, και να τελειώνει στις 05:00 το πρωί.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί την Παρασκευή, στην συνεδρίαση της Ολομέλειας των Επιστημόνων.

Επιπλέον στο μικροσκόπιο των ειδικών τίθεται και η πρόταση της κυβέρνησης να καταργηθεί σύντομα το click in shop και να επιτρέπεται η ελεύθερη είσοδος στα καταστήματα για αγορές, αφού προηγηθεί μήνυμα στο 13032, το οποίο θα έχει τρίωρη διάρκεια και θα αποστέλλεται μία φορά μέσα στην ημέρα.

Προϋπόθεση πάντα για αυτές τις νέες… “ανάσες” στην κοινωνία και την αγορά, είναι η πανδημία να συνεχίσει την πτωτική της πορεία.

Ο χάρτης για την άρση μέτρων ως τα τέλη Μαΐου



Μετά το άνοιγμα της εστίασης τη Δευτέρα 3 Μαΐου, τη σκυτάλη παίρνουν τα σχολεία στις 10 Μαΐου.

Το κουδούνι θα χτυπήσει ξανά για τους μαθητές του Γυμνασίου, του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου.

Οι μαθητές θα εισέρχονται στην τάξη μόνο με την επίδειξη αρνητικού self test.

Στις 15 Μαΐου η Ελλάδα ανοίγει επίσημα στον τουρισμό.

Με το σύνθημα «All you want is Greece» το υπουργείο Τουρισμού λίγες ημέρες νωρίτερα, παρουσιάζει τη νέα καμπάνια του Ε.Ο.Τ..

Στόχος να επικοινωνήσει σε διεθνές κοινό όχι μόνο τις ομορφιές της χώρας, αλλά και το ότι η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής ταξιδιωτικός προορισμός κα μια φιλική χώρα, έτοιμη να υποδεχτεί όποιον θέλει να απολαύσει τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Οι τουρίστες για την είσοδο τους στη χώρα θα πρέπει να επιδεικνύουν είτε αποδεικτικό εμβολιασμού, είτε αρνητικό PCR τεστ (μοριακό) 72 ωρών.

Και από τα μέσα Ιουνίου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό. Πρόκειται για έγγραφο το οποίο θα πιστοποιεί ότι ο ταξιδιώτης έχει εμβολιαστεί κατά της covid-19, έχει υποβληθεί σε εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα ή έχει αναρρώσει από τον κορονοϊό, και θα φέρει και κωδικό QR, ώστε να διασφαλίζεται η γνησιότητά του.

Από τις 15 Μαΐου, με το επίσημο άνοιγμα στον τουρισμό, σχεδιάζεται να απελευθερωθούν και οι υπερτοπικές μετακινήσεις, ενώ από αυτό το χρονικό ορόσημο και μετά αναμένεται η πλήρης κατάργηση των SMS για όλες τις δραστηριότητες.

Μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο δρομολογείται και η επανεκκίνηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αρχής γενομένης από τα μουσεία, για να ακολουθήσουν αργότερα και συναυλίες, θέατρα κλπ, πάντα σε εξωτερικό χώρο και κατά τα πρότυπα ασφάλειας που λειτούργησαν το καλοκαίρι του 2020.

Μέσα στον Μάιο προωθείται και το άνοιγμα των γυμναστηρίων, με αυστηρούς όρους υγιεινής και με υποχρέωση διενέργειας self test.

Με… «όπλο» τον εμβολιασμό η επιστροφή στην κανονικότητα

Στα τέλη Μαΐου εκτιμάται ότι θα αρχίσει ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού.

Στόχος να γίνουν μέχρι και 2,5 εκατομμύρια εμβολιασμοί, και τον Ιούνιο μέχρι και 4 εκατομμύρια εμβολιασμοί.

Ποσοστά αρκετά για να χτιστεί ένα σημαντικό πρώτο τείχος ανοσίας.

Μέσα στον Μάιο και τον Ιούνιο αναμένεται μεγάλη προμήθεια εμβολίων στη χώρα,

Συγκεκριμένα:

Από την Pfizer αναμένονται 1.550.000 δόσεις τον Μάιο και 1.700.000 δόσεις τον Ιούνιο.

Από την Johnson & Johnson, 300.000 δόσεις τον Μάιο και 960.000 τον Ιούνιο.

Από την AstraZeneca περίπου 450.000 δόσεις τον Μάιο και άλλες τόσες τον Ιούνιο.

Από την Moderna έχει υπάρξει διαβεβαίωση για τουλάχιστον 100.000 δόσεις.

Ήδη από σήμερα αναπτύσσονται συνολικά 1.500 εμβολιαστικά κέντρα στη χώρα, με στόχο άμεσα να λειτουργούν σε 7ήμερη βάση, μέχρι και τα μεσάνυχτα.