Πάτρα: Η πλατφόρμα των self test "πέταξε" εκτός ιδιοκτήτες- Δέχεται μόνο εργαζόμενους!

Δύο περιστατικά καταγγέλθηκαν στο thebest.gr και αφορούν σε επιχειρήσεις της Πάτρας που θέλησαν να προμηθευτούν self test για τους υπαλλήλους τους. Οι εργαζόμενοι μετέβησαν σε φαρμακείο, έδωσαν το ΑΜΚΑ τους και όντως παρέλαβαν τα self test τους. Όταν ιδιοκτήτης και ταυτόχρονα εργαζόμενος στην επιχείρηση (πρατήριο υγρών καυσίμων) θέλησε να παραλάβει και αυτός το self test του, τον ενημέρωσαν πως η πλατφόρμα δεν έχει πρόβλεψη για το συγκεκριμένο ΑΜΚΑ.

Ανάλογη απάντηση έλαβε και ιδιοκτήτρια κομμωτηρίου που μετέβη στο ίδιο φαρμακείο για να παραλάβει το σελφ τεστ της, καθώς είναι εργαζόμενη και η ίδια στην επιχείρηση. Για την υπάλληλό της υπήρχε πρόβλεψη στο σύστημα, όχι όμως και για την ίδια.