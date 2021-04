Self test: Μετά τα σχολεία η αγορά - Σε 10 μέρες αρχίζουν τα τεστ για τους εργαζόμενους

Η σειρά των εργαζομένων για να κάνουν self test έρχεται μετά τη διάθεση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς στα Λύκεια, καθώς το άνοιγμα σχολείων για τις συγκεκριμένες τάξεις θα γίνει την Δευτέρα 12 Απριλίου. Όπως είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εντός των επόμενων 10 ημερών θα είναι δυνατή η διάθεση self test στον γενικό πληθυσμό, πέραν των μαθητών και εκπαιδευτικών.

Σε συνέντευξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι όπως εκτιμά ο ίδιος «εντός 10 ημερών θα μπορούμε να ανοίξουμε τη διάθεσή τους στον υπόλοιπο πληθυσμό». Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε σε προτεραιότητα τη διάθεση self test για τους εργαζόμενους και άφησε να εννοηθεί ότι δεν αφορά κάποιους συγκεκριμένους κλάδους εργαζομένων αλλά η παρέμβαση θα είναι οριζόντια. Κατά μία εκτίμηση, η κυβέρνηση ποντάρει στα self test για το άνοιγμα δραστηριοτήτων πέρα από το λιανεμπόριο, που άνοιξε υπό όρους σε αρκετές περιοχές στη χώρα. Έμφαση θα δοθεί στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ιδίως στους εξής 5 κλάδους:

λιανεμπορίου

τουρισμού

μεταποίησης

επισιτισμού

μεταφορών



Οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους κλάδους θα κληθούν να δηλώνουν εάν βγήκε θετικό ή αρνητικό το αποτέλεσμα self-test, σύμφωνα με οδηγίες όπως και στα σχολεία.