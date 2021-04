Ζήσαμε στην Ελλάδα το πιο σκληρό lockdown; Tι λένε στο thebest Πατρινοί από μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις

«Δεν υπάρχει η λογική του sms, αλλά υπάρχει νυχτερινή απαγόρευση 21-4:30. Αυτές τις ώρες επιτρέπεται να βγεις μόνο για το κατοικίδιο ή για λόγους υγείας και το πρόστιμο είναι 95 ευρώ. Γενικά όπως και στις περισσότερες καταστάσεις, νιώθεις ασφάλεια βλέποντας αστυνομία γύρω σου και όχι το αντίθετο. Ωστόσο πολλές φορές σε πάρκα και πλατείες τα μέτρα δεν τηρούνται (αποστάσεις κτλ) Δεν έχω αντιληφθεί την αστυνομία να επεμβαίνει ωστόσο... Υπάρχει σύσταση για να μην υπάρχουν άσκοπες μετακινήσεις, ωστόσο πρακτικά δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Η εστίαση δεν έχει ανοίξει από τον Οκτώβριο ούτε μία μέρα, παρά μόνο take away. Τα εμπορικά είναι εδώ και λίγο καιρό ανοιχτά αλλά με click and collect. Κλείνεις ραντεβού online ή παραγγέλνεις online. Να πω επιπλέον ότι η Ολλανδία στα μέσα Μαρτίου διεξήγαγε βουλευτικές εκλογές με τα μέτρα σε ισχύ. Παρόλα τα μέτρα ωστόσο τα κρούσματα είναι σε ανοδική πορεία και δεν φαίνεται άμεση βελτίωση στον ορίζοντα.

Η Ανθή Κριλή, από το Κέμπριτζ του Ηνωμένου Βασιλείου, μας μεταφέρει «Στην Αγγλία δεν υπάρχει η λογική του sms. Γενικα, οι άνθρωποι ειναι πάρα πολύ τυπικοί με τους νόμους και τους ακολουθούν κατά γράμμα (φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά είναι ελάχιστες). Έως τη Δευτέρα η οδηγία-εντολή ηταν stay home. Δηλαδή έβγαινες απο το σπίτι μόνο για φαγητό, νοσοκομείο, φαρμακείο και γυμναστική. Πλέον η εντολή είναι stay local που σημαίνει πως μπορείς να βγεις από το σπίτι σου για οποιονδήποτε λόγο αλλά δεν μπορείς να μετακινηθείς εντός χώρας. Όσο η εντολή ήταν stay home, στις ελάχιστες περιπτώσεις που κάποιος παραβίαζε το όριο των ατόμων σε εξωτερικό χώρο η αστυνομία έκανε σύσταση με αποτέλεσμα η ομάδα που είχε συγκεντρωθεί να διαλυεται. Τα καταστήματα είναι κλειστά. Λειτούργούν μόνο τα take away. 12 Απρίλη δεν ξεκινάει το click and collect. Aνοίγουν τα κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, βιβλιοθηκες κλπ( non- essential retail)

Επίσης, επαναλειτουργούν κάποιες υπαίθριες λαϊκές. Εδώ η κατάσταση έχει βελτιωθεί αισθητά. Τα κρούσματα πλέον έιναι περίπου 4.500 τη μέρα( σε σύγκριση με τον Ιανουάριο που ήταν 60.000 τη μέρα). Αυτό είναι αποτελέσμα τόσο του ότι τηρούνται τα μέτρα ευλαβικά, όσο και του γεγονότος πως η πλειοψηφία των ανθρώπων που είναι άνω των 45 έχουν κάνει τη πρώτη δόση του εμβολίου».