ΕΑΠ: Μια ακόμη διάλεξη για την ιστορία των πανδημιών μέσα από την Λογοτεχνία

Συνεχίζεται ο κύκλος διαδικτυακών διαλέξεων από μεγάλα πανεπιστήμια του κόσμου που προσφέρει στο κοινό το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Birbingham της Μεγ. Βρετανίας

Με μια ακόμη ενδιαφέρουσα διάλεξη συνεχίζεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ο κύκλος των εκδηλώσεων με κοινό θέμα την πανδημία που μαστίζει τον πλανήτη, αλλά και την ιστορία όλων των μεγάλων υγειονομικών κρίσεων όπως αυτές παρουσιάστηκαν μέσα από την Λογοτεχνία και το Θέατρο στην πορεία του χρόνου. Ο κύκλος των διαλέξεων σχετικά με τις πανδημίες και την ιστορική τους προοπτική συνδιοργανώνονται απο το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Επικοινωνία της Επιστήμης» του ΕΑΠ, τη Διεθνή Επιτροπή για την «Επιστήμη και Λογοτεχνία» και το Πανεπιστήμιο του Birbingham.

Οι επιστημονικές αυτές διαλέξεις προσφέρονται στο κοινό δωρεάν και θα συνεχιστούν μέχρι και τον Ιούνιο 2021. Έτσι, την ερχόμενη εβδομάδα,17 Μαρτίου 2021 στις 4 το απόγευμα προσφέρεται η διάλεξη:

Aureo Lustosa Guerios, University of Padua, The Plague and the Mob: group identity and anonymity in literature from the Black Death to the Influenza Pandemic

O διαδικτυακός σύνδεσμος για την παρακολούθηση της διάλεξης είναι:

https://hou.webex.com/hou/j.php?MTID=ma3c94ee9a28f94798c48616e31c3c992

Η πρώτη ενδιαφέρουσα διάλεξη για το θέμα παρουσιάστηκε στις 17 Φεβρουαρίου με θέμα:

Rebecca Totaro, Florida Gulf Coast University, Shakespeare’s London. CrisisandcreativityinPlague-Time

Στην διάλεξη υπήρξε μεγάλη συμμετοχή από πολλές χώρες του κόσμου, ενώ την ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα και γόνιμη συζήτηση στην οποία εκτός των άλλων τονίστηκαν η ανάγκη ύπαρξης ανθρώπινης αλληλεγγύης σε καιρούς πανδημίας αλλά και η αξία άντλησης πληροφοριών και γνώσης από τον τρόπο αντιμετώπισης ανάλογων καταστάσεων στο παρελθόν.