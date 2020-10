Ρόναλντ και Νάνσι Ρίγκαν γίνονται ταινία, τα φιλόδοξα γυρίσματα στην Οκλαχόμα

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σον ΜακΝαμάρα («The Miracle Season», «Η Νικήτρια») και τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει στην Οκλαχόμα.

Η Πενέλοπε Αν Μίλερ, γνωστή κυρίως από την ταινία του Μπράιαν Ντε Πάλμα «Υπόθεση Καρλίτο», με τον Αλ Πατσίνο, θα υποδυθεί την ηθοποιό και δεύτερη σύζυγο του Ρίγκαν, από τα χρόνια της πρώτης νεότητας της μέχρι την ηλικία των εβδομήντα ετών. Ρόναλντ και Νάνσι παντρεύτηκαν το 1952, απέκτησαν δύο παιδιά και ήταν αχώριστοι μέχρι τέλους.

Τον Λεονίντ Μπρέζνιεφ, ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης από το 1964 έως το 1982, θα υποδυθεί ο ηθοποιός και τραγουδιστής, Ρόμπερτ Ντάβι και τον κατάσκοπο ο Γιον Βόιτ.

Το σενάριο βασίζεται σε δύο βιβλία του Πολ Κένγκορ, συγγραφέα και καθηγητή Πολιτικών Επιστημών, με τίτλο «The Crusader: Ronald Reagan and the Fall of Communism» (Ο Σταυροφόρος: Ο Ρόναλντ Ρίγκαν και η πτώση του κομμουνισμού) και «God and Ronald Reagan: A Spiritual Life» (Θεός και Ρόναλντ Ρίγκαν: Μία πνευματική ζωή).