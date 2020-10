Άλμα Ζωής: 3 Οκτωβρίου - Φωτίζουμε ροζ τον Κυματοθραύστη της Πάτρας

Φωτίζεται ροζ ο κυματοθραύστης της Πάτρας το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Pink the City. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής Αχαΐας, "ο ιστορικός Κυματοθραύστης της πόλης μας, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, θα φωταγωγηθεί ροζ, στο πλαίσιο του Pink the City/Pink the Web 2020! Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020 στις 20:00 ο Κυματοθραύστης στο Μόλο της Αγίου Νικολάου θα «βαφτεί» ροζ και θα παραμείνει φωταγωγημένος ως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού.

Σας προτρέπουμε να κάνετε τους ατομικούς περιπάτους σας, στον Μόλο, φορώντας το ροζ μπλουζάκι της διοργάνωσης, κατά τις τρεις ολόκληρες εβδομάδες που θα είναι φωταγωγημένος ο Κυματοθραύστης μας, να φωτογραφηθείτε και να ανεβάστε το υλικό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας: @almazoispatras, #almazoispatras, #pinkthecity2020, #pinktheweb2020. Έτσι συμμετέχετε στις φετινές, εναλλακτικές, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, που θα κορυφωθούν στις 25 Οκτωβρίου με ένα μεγάλο live διαδικτυακό event!

Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας, ευχαριστεί θερμά τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών που, για μια ακόμη χρονιά, είναι στο πλάι του Συλλόγου μας και στον αγώνα μας για την ενημέρωση και την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού".