Το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Χριστίνας Φοίβη, «Η Αμυγδαλιά» στο θερινό Τριανόν

Αν βρεθείτε Αθήνα, το Τριανόν στην οδό Κοδριγκτώνος και Πατησίων, συνεχίζει στην «υπηρεσία» του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου και στηρίζει τους πρωτοπόρους δημιουργούς, προβάλλοντας την «Αμυγδαλιά», που είναι το κινηματογραφικό ντεμπούτο της Χριστίνας Φοίβη, το Σάββατο 11 Ιουλίου 2020 στις 21.00 το βράδυ. Η προβολή θα γίνει στο θερινό Τριανόν, με την οροφή που ανοίγει διάπλατα έχοντας οι θεατές την υπέροχη αίσθηση του έναστρου ουρανού.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί παρουσία συντελεστριών και συντελεστών και καλεσμένων ομιλητριών ενώ θα ακολουθήσει acoustic live με την ομάδα κρουστών Sembe.

Γενική είσοδος 7€.

Η ταινία φέρνει στο σύγχρονο ντοκιμαντέρ την περφόρμανς, το παιχνίδι, το πείραμα, εξερευνώντας τι σημαίνει σήμερα να θεωρείσαι “ξένο σώμα” μέσα από το βίωμα, υφές, σύμβολα και τοπία.

* Η ταινία είναι στα ελληνικά και θα προβληθεί με αγγλικούς υποτίτλους.

Σύνοψη:

Η Αμυγδαλιά είναι ένα δέντρο που ανθίζει λίγο πριν την άνοιξη. Είναι επίσης η λέξη που στοιχειώνει ένα παιδί, όταν πρωτοφτάνει στην ελλάδα. Σε ένα μέρος που συχνά θυμίζει καρτ-ποστάλ, άνθρωποι, μέρη και πράγματα συναντιούνται και αποχωρίζονται όπως σε ένα όνειρο. Φωνές γυναικών πλέκονται μεταξύ τους καθώς επιχειρείται να εφευρεθεί μια νέα γλώσσα μέσα από τοπία και χειρονομίες, αναδεικνύοντας απροσδόκητες πτυχές στην έννοια της ελληνικότητας και της Ξένης. Φευγαλέες περφόρμανς, παραλίες, χωράφια, αμυγδαλιές και τσολιάδες σχηματίζουν το αλφαβητάρι μιας προσωπικής γλώσσας που διερευνά τα σύνορα γύρω μας και μέσα μας.

Λίγα λόγια για την Αμυγδαλιά:

Η Αμυγδαλιά έκανε τη διεθνή της πρεμιέρα το 2019 στο Διαγωνιστικό Τμήμα του 21ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, ενώ συνέχισε με προβολές στις 25ες Νύχτες Πρεμιέρας το περασμένο φθινόπωρο, στο Athens Museum of Queer Arts (AMOQA), στο Athens Marathon Film Festival κ.ά. Πρόσφατα διακρίθηκε ως υποψήφια ταινία για Βραβείο Καλύτερης Πειραματικής Ταινίας, Βραβείο Καλύτερου Μοντάζ (Γιάννης Λάσκαρης, Χριστίνα Φοίβη) και Βραβείο Best of Fest στα Prisma Independent Film Awards στη Ρώμη, ενώ συμμετείχε επίσης στα Βραβεία ΙΡΙΣ 2020 της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Μαζί με ταινίες από όλο τον κόσμο, αναδείχθηκε σε πρόσφατη λίστα του Hyperallergic με σύγχρονες προσεγγίσεις στο πειραματικό σινεμά και video art.

Η σκηνοθέτιδα, Χριστίνα Φοίβη:

H σκηνοθέτις της Αμυγδαλιάς και διακεκριμένη απόφοιτος Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU), έχει στο ενεργητικό της εκθέσεις και πειραματικές ταινίες ενώ η δουλειά της έχει παρουσιαστεί στη Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, στο Flux Factory της Νέας Υόρκης αλλά και στο Le Magazine του Μουσείου Jeu de Paume στο Παρίσι. Με βλέμμα εναργές και παιχνιδιάρικο, η Χριστίνα Φοίβη αγκαλιάζει χωρίς φόβο και με χιούμορ τη βιωματική έκφραση και την ποιητική γλώσσα, θέτοντας διαρκώς ερωτήσεις. Δεν φοβάται να δημιουργήσει εικόνες και συνειρμούς ποτισμένα με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας και τον σουρεαλισμό της θανατερής καθημερινότητας, προκαλώντας την θεατή να συνεχίσει να διερωτάται, πολύ μετά την προβολή.

Σημείωμα Σκηνοθέτιδας

“Ξεκίνησα την Αμυγδαλιά το 2011 και την ολοκληρώσαμε το 2019. Από τον ενικό γίναμε πληθυντικός, γιατί σταδιακά η Αμυγδαλιά έγινε ένα συλλογικό έργο και δημιούργημα πολλών ανθρώπων. Από το 2011 έχουν αλλάξει πολλά και λίγα όσον αφορά στους τρόπους περιθωριοποίησης ανθρώπων που ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας ονομάζει "Ξένους" και "Ξένες". Επιθυμία μου μέσα από την ταινία ήταν να εκφραστούν - με βιωματικό λόγο και απρόσμενες εικόνες και ήχους - οι πολλαπλοί τρόποι μέσα από τους οποίους μπορεί κάποιο άτομο να θεωρείται "ξένο σώμα" κάπου. Όχι απαραίτητα λόγω μετακίνησης, μετανάστευσης ή γεωγραφικής απόστασης από το μέρος που γεννήθηκε. Αλλά και σε μέρη που μοιάζουν οικεία, στη γειτονιά που μεγάλωσες, στην οικογένεια, στο σπίτι που ζεις. Η Αμυγδαλιά διερωτάται: Μπορεί μία ταινία να είναι σαν μία φωλιά;”

Η ταινία είναι στα ελληνικά με αγγλικούς υποτίτλους.

*Μετά την προβολή θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με την ομάδα παραγωγής της ταινίας, την Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών Αφρικής, την δημιουργό ντοκιμαντέρ Αλεξάνδρα Σαλίμπα και την περφόρμερ-σκηνοθέτης-ερευνήτρια Άννα Τζάκου (ομάδα Γεωποιητική) και το κοινό.