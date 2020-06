Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ ανέλαβε να στηρίξει την οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ

Μετά τη δολοφονία του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από τους αστυνομικούς της Μινεάπολης, πολλοί είναι οι επώνυμοι που στηρίζουν, ο καθένας με τον τρόπο του, τόσο την οικογένεια του θύματος όσο και τον αγώνα διαμαρτυρίας που πυροδοτήθηκε σε όλη την Αμερική αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο κατά του ρατσισμού.

Μια πτυχή αυτής της υποστήριξης στρέφεται προς τη μικρότερη, 6χρονη κόρη του Φλόιντ, την Τζιάνα. Για παράδειγμα, το Πανεπιστήμιο του Νότιου Τέξας στο Χιούστον ενέκρινε, ήδη, μια πλήρη υποτροφία, αν, μεγαλώνοντας, η κοπέλα θελήσει να σπουδάσει εκεί, η αδελφότητα Αλφα Κάππα Αλφα, η παραδοσιακή κοινότητα των Αφροαμερικανίδων της Αμερικής, προσέφερε στη μικρούλα και στα δυο εγγόνια του Φλόιντ υποτροφίες για να σπουδάσουν σ' ένα πανεπιστήμιο της επιλογής τους, από εκείνα που, ιστορικά, έχουν υποστηρίξει τη φυλετική ισότητα ενώ ο ράπερ Κάνιε Γουεστ άνοιξε ένα λογαριασμό στο όνομα της Τζιάνα που θα καλύψει τις σπουδές της.

Από την άλλη πλευρά, όπως γράφει το flix.gr, η ντίβα της μουσικής και του κινηματογράφου, η αειθαλής Μπάρμπρα Στρέιζαντ, ανέκαθεν εξαιρετική επιχειρηματίας μεταξύ των πολλών αρετών της, βρήκε έναν πρωτότυπο και τόσο αποτελεσματικό τρόπο να στηρίξει οικονομικά την οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ. Έστειλε στην εξάχρονη Τζιάνα - ή ΤζιΤζι όπως τη φωνάζουν οι δικοί της - δύο τηλεοπτικά σόου της, το «My Name Is Barbra» του 1965 και το «Color Me Barbra» του 1966, μαζί μ' ένα πακέτο μετοχών της Disney, αγορασμένων στο όνομα του κοριτσιού. Οι εκπρόσωποι της Στρέιζαντ δεν αποκάλυψαν τον αριθμό των μετοχών της Disney που χάρισε η σούπερ σταρ στην Τζιάνα Φλόιντ, όμως η καθεμιά, αυτόν τον καιρό, κοστίζει 127 δολάρια και την τελευταία δεκαετία έφεραν κέρδος 370%.

Η Στρέιζαντ μίλησε, από την πρώτη στιγμή, κατά της αστυνομίας για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, χαρακτηρίζοντάς την ως «ένα σύγχρονο λιντσάρισμα», ενώ πριν μια βδομάδα μοιράστηκε το βίντεο όπου η Τζιάνα Φλόιντ, ανεβασμένη στους ώμους του παίκτη του NBA, Στίβεν Τζάκσον, γελάει κι επαναλαμβάνει, «ο μπαμπάς άλλαξε τον κόσμο».