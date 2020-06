Δ. Σχοινάς: "Την πρώτη φορά που γνώρισα την Καίτη δεν μου άρεσε καθόλου"

Αποκαλυπτικός για την πρώτη του γνωριμία με την μετέπειτα σύζυγό του Καίτη Γαρμπή ήταν ο Διονύσης Σχοινάς, στο After Dark. Όπως είπε την πρώτη φορά δεν του άρεσε καθόλου, όμως όταν την είδε στη eurovision έπαθε ταράκουλο! Είπε δε ότι ήξερε από πολύ νωρίς ότι θα την παντρευτεί. To After Dark και ο Θέμης Γεωργαντάς επιστρέφουν στον ΣΚΑΪ, κάθε Παρασκευή με νέα επεισόδια και νέες πικάντικες αποκαλύψεις. Στο νέο επεισόδιο, ο Θέμης επιστρέφει στο στούντιο μετά την καραντίνα, χωρίς chef και χωρίς γειτόνισσα λόγω social distancing, αλλά με την ίδια όρεξη να υποδεχτεί, να συζητήσει και… να εξομολογήσει τους φίλους του.