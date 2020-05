Βίκυ Αργυροπούλου: Η Αιγιώτισσα που διαπρέπει ως αριστούχος πανεπιστημιακή ερευνήτρια στο Βέλγιο

Με την ατυχή συγκυρία της πανδημίας, διαπιστώσαμε ότι σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής, υπάρχουν πολλοί Έλληνες επιστήμονες που διαπρέπουν σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα της υγείας.

Ερχόμαστε σήμερα να αναφέρουμε και εξέχουσα Αιγιώτισσα επιστήμονα που διαπρέπει στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στις Βρυξέλλες. Πρόκειται για την Βασιλική (Βίκυ) Αργυροπούλου, κόρη του γνωστού αιγιώτη Μηχανολόγου Μηχανικού – Επιχειρηματία Αλέξανδρου Αργυρόπουλου και της Χρυσάνθης, πρώην Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Βίκυ γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Αίγιο, τελείωσε το 2ο Λύκειο Αιγίου και κατόπιν το 2005 ξεκίνησε να σπουδάζει στο τμήμα Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών όπου αποφοίτησε Αριστούχος. Ακολούθως ξεκίνησε στο ίδιο Πανεπιστήμιο δύο (2) Μεταπτυχιακά : το πρώτο MSc in Medicinal Chemistry – Drug Development and Synthesis Department of Chemistry, University of Patras, Greece και το δεύτερο MSc in Biological Technology –Molecular Biology and Genetics Department of Biology, University of Patras, Greece. Εν συνεχεία ακολούθησε τον δρόμο της «ξενιτιάς» και στο Université Catholique de Louvain, Belgium το 2016 πήρε Diploma in Science and Medicine of laboratory animals – Master of experience FELASA B certificate και το 2019 ανακυρήχθηκε Διδάκτωρ του εν λόγω Πανεπιστημίου PhD in Cell and Molecular Biology Thesis title: “Functional consequences of Prdx5 gene inactivation in the mouse” Université Catholique de Louvain, Belgium.

Πλέον η Βίκυ με αυτές τις «περγαμηνές» παραμένει στην περιοχή των Βρυξελλών σε περίοπτη θέση ερευνήτριας στην Research & Development Scientist Delphi Genetics Gosselies, Belgium, Improve and Develop new technics and methods of bacteria production and plasmid DNA purification, όπου πλέον αυτών, με την εξέλιξη των τελευταίων δεδομένων, εισήλθε και στην έρευνα επί του ιού που μαστίζει την ανθρωπότητα.

Η εργασία της βέβαια είναι στο Βέλγιο όπως και η Επιστημονική της διαδρομή αλλά η ψυχή της και οι δικοί της βρίσκονται στην Αχαΐα και στην οποία συχνά βρίσκεται όταν μπορεί, στο Αίγιο στους γονείς της αλλά και στο εξοχικό της στο αγαπημένο της Λαμπίρι.

