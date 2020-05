Στην Ισπανία το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Πατρών

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο & Λύκειο Πατρών (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Πατρών) υλοποίησε τον Φεβρουάριο του 2020 πρόγραμμα ERASMUS+, στην Κόρδοβα της Ισπανίας. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του σχολείου: «με στόχο την καλύτερη δυνατή ενσωμάτωση της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία. Το πρόγραμμα με τίτλο: «Χρήση Tablets στην Εκπαίδευση για την Ενίσχυση Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» / “Using Tablets in Education to Empower Special Needs Students”, ήταν διάρκειας 5 ημερών, από 17 έως 21 Φεβρουαρίου 2020. Στόχος του προγράμματος ήταν η επιμόρφωση εκπαιδευτικών του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Πατρών στη μεθοδολογία και εφαρμογή ψηφιακών μαθημάτων με τη χρήση Tablets στην τάξη, αντλώντας πρακτικές και εμπειρίες από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία αλλά και από οργανισμούς του ισπανικού εκπαιδευτικού συστήματος. Στα πλαίσια της κινητικότητας συμμετείχαν οκτώ εκπαιδευτικοί του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Πατρών, διαφόρων ειδικοτήτων, πραγματοποιώντας Job Shadowing και Study Visits σε εννέα εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Κόρδοβα της Ισπανίας αποκομίζοντας πλούσιες εμπειρίες.

Η εταιρία που επιλέχθηκε για την υλοποίηση του προγράμματος, με γνώμονα την τεχνολογική και εκπαιδευτική της υποδομή και την πολυετή της εμπειρία σε παρόμοια με το πρόγραμμά μας θέματα ήταν η TRAINING EUROPE με έδρα την Κόρδοβα της Ισπανίας. Η εταιρία σχεδίασε ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σεμινάρια στοχευμένα στη χρήση Tablets (κινητή μάθηση) για δημιουργία ψηφιακών μαθημάτων. Συμπεριλάμβανε καθημερινές επισκέψεις εργασίας σε σχολεία και οργανισμούς εκπαίδευσης και απασχόλησης ατόμων και μαθητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον επισκεφθήκαμε τυπικά σχολεία στα οποία φοιτούν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είτε σε τμήματα ένταξης, είτε στη γενική τάξη στα πλαίσια της συνεκπαίδευσης με μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Η καθημερινή διδασκαλία και η επαγγελματική κατάρτιση των μαθητών μέσα στη τάξη βασιζόταν στη χρήση tablets/ipads/apps/virtual reality. Παράλληλα μέσω των ηλεκτρονικών αυτών εργαλείων επιτυγχανόταν η εκπαίδευση και σε θέματα αυτόνομης διαβίωσης, μετακίνησης στην πόλη με μέσα μεταφοράς, εύρεσης εργασίας και ένταξη στο χώρο εργασίας. Στα πλαίσια των επισκέψεων μας ανταλλάξαμε ιδέες, απόψεις και εμπειρίες με τους Ισπανούς συναδέλφους μας σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών μορφών μάθησης.

Οι γνώσεις και οι εμπειρίες που αποκομίσαμε από το πρόγραμμα αυτό μας οδηγούν στο συμπέρασμα της αναγκαιότητας της χρήσης ηλεκτρονικών κινητών μέσων (όπως Tablets), στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες τόσο στο σχολείο, όσο και στο σπίτι. Διαπιστώσαμε ότι τα οφέλη είναι ποικίλα και πολυεπίπεδα και αφορούν τη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων. Αυξάνεται το ενδιαφέρον των μαθητών για την εκπαιδευτική διαδικασία, ενδυναμώνεται η αντιληπτική τους ικανότητα, θωρακίζονται η έκφραση και επικοινωνία τους, τονώνεται η αυτοπεποίθησή τους και δημιουργείται κλίμα συνεργασίας που οδηγεί στην ενθάρρυνση της ανάληψης πρωτοβουλιών με πνεύμα ομαδικότητας. Παράλληλα, η χρήση ηλεκτρονικών μέσων στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες υποστηρίζει με το καλύτερο τρόπο την αρχή της διαφοροποιημένης και εξατομικευμένης διδασκαλίας.

Το πρόγραμμά μας εκτός από τον καθαρά επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα είχε και πολιτιστικό. Η Κόρδοβα είναι μια πόλη της Νότιας Ισπανίας στην περιοχή της Ανδαλουσίας με ιδιαίτερο χρώμα. Βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Γουαλδακιβίρ, ποταμός ο οποίος έχει γίνει τραγούδι από τον Μανώλη Μητσιά σε στίχους των Federico Garcia Lorca, Λευτέρη Παπαδόπουλο και σύνθεση Χρήστου Λεοντή, ένα στοιχείο συνδετικό της Ισπανικής με την Ελληνική κουλτούρα. Το ιστορικό κέντρο της πόλης ανακηρύχθηκε το 1984 Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO. Η πόλη αποτελεί αμάλγαμα διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών κατά το πέρασμα των αιώνων και την μακραίωνη ιστορία της. Το πιο σημαντικό μνημείο της πόλης είναι ο καθεδρικός ναός της Μεθκίτα της Κόρδοβας (στα αραβικά τζαμί), αρχαίο μουσουλμανικό τέμενος που χτίστηκε το 785 και μέχρι τις μέρες μας αποτελεί δείγμα συνύπαρξης του χριστιανικού με το ισλαμικό στοιχείο.

Επίσης επισκεφτήκαμε τις όμορφες πόλεις της Σεβίλλης και της Γρανάδα. Η Σεβίλλη είναι η καλλιτεχνική, πολιτιστική, και οικονομική πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας και η Γρανάδα αποτελεί τη ζωντανή απεικόνιση του Μουσουλμανικού πολιτισμού στην Δυτική Ευρώπη με το περίφημο ομώνυμο ανάκτορο και φρούριο των Μαυριτανών μοναρχών που χρονολογείται από τον 12ο αιώνα μ.Χ.

Τέλος το πολιτιστικό μας πρόγραμμα περιλάμβανε επισκέψεις στα ιστορικά κέντρα της Μαδρίτης και του Τολέδο. Συγκεκριμένα στη Μαδρίτη επισκεφθήκαμε τα Μουσείο τέχνης Reina Sofia και Prado καθώς και το Πάρκο el Retiro και στο Τολέδο το Φρούριο Αλκάθαρ, το Πολεμικό και Στρατιωτικό μουσείο (Museo del Ejército) και τον καθεδρικό Ναό.

Η πλήρης έκθεση πεπραγμένων του έργου είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του σχολείο μας