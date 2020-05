Η Νικολέττα Καρρά και ο Βαλάντης που τραγούδησαν το Let’s Get Loud της Jennifer Lopez και ξεσήκωσαν με τον ρυθμό τους το κοινό, στο Just The 2 Of Us του Open.

Τα σχόλια της κριτικής επιτροπής ήταν θετικά αν και η Δέσποινα Βανδή υπέδειξε ορισμένα «λαθάκια» που έγιναν στο φινάλε του κομματιού. Μεγάλο ατού του ζευγαριού ήταν η ανεβασμένη τους διάθεση που βγήκε και στην ερμηνεία τους.