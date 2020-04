Καλλιτέχνες δρόμου που "δεν μένουν σπίτι"- Αντιδρούν σε ένα κόσμο πανδημίας

Ο Covid-19 έχει επηρεάσει όλον τον κόσμο. Ανήσυχοι όλοι και οι δρόμοι άδειοι. Ή, σχεδόν άδειοι. Μόνον μία ομάδα εξακολουθεί να περιπλανιέται και να μένει πιστή στους δρόμους και αυτή είναι η «κοινότητα» των καλλιτεχνών δρόμου, των γκραφιτάδων.

Ρισκάρουν, αλλά έπαιρναν ρίσκο και τότε που η ζωή ήταν «κανονική». Λόγω της τέχνης τους, πάντα φορούσαν «μάσκες».

Σε μια περίοδο που γκαλερί και μουσεία είναι κλειστά, οι δρόμοι είναι ο μοναδικός καμβάς της δημόσιας φαντασίας. Να πώς κάποιοι καλλιτέχνες δρόμου απ' όλον τον κόσμο «ερμηνεύουν» αυτό που ζούμε.

Στο Άμστερνταμ, ο Fake λέει ότι ζωγράφισε τη «Σούπερ Νοσοκόμα» ως ωδή σε όλους τους επαγγελματίες υγειονομικούς σε όλον τον κόσμο.

Στην Κοπεγχάγη, ο Andreas Welin -γνωστός ως Welinoo- φιλοτέχνησε την πιο διαδεδομένη απεικόνιση του ιού, η οποία θυμίζει αμυδρά το πρόσωπο του 45ου Προέδρου των ΗΠΑ.

Στο Λος Άντζελες, ο Teachr1 σαρκάζει τη μανία των πανικοβλημένων πολιτών να συσσωρεύουν, τις πρώτες μέρες, χαρτί υγείας.

Στη Βαρκελώνη, ο TvBoy παρουσιάζει τον γνωστό «Uncle Sam», φορώντας προστατευτική μάσκα, να μας δείχνει με το δάχτυλο και να μας λέει «ΘΕΛΩ ΕΣΥ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙΣ ΣΠΙΤΙ». Και έχει αντιστρέψει το συμβολικό μήνυμα, κάνοντάς το «Divided We Stand, United We Fall».

Πριν αναγκαστεί να εγκαταλείψει εσπευσμένα τις ΗΠΑ, ο Δανός Rasmus Balstroem έκανε μια τελευταία τοιχογραφία στο Λος Άντζελες: μια καλυμμένη με την κάπα που συνδέουμε με τον Χάρο φιγούρα, φιγούρα η οποία φέρει μάσκα για τα αέρια που χρησιμοποιήθηκαν στα μέτωπα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Στη Γλασκώβη, ο The Rebel Bear -θεωρείται ο Σκωτσέζος Banksy- φιλοτέχνησε μια αντρική φιγούρα της οποίας τον βηματισμό εμποδίζει μια σιδερένια μπάλα με τη «μορφή» του ιού, και η οποία είναι δεμένη με βαριά αλυσίδα στο δεξί πόδι του.

Στη Μουμπάι της Ινδίας, ο Tyler Street Art δίνει έναν βοδισάτβα, στη στάση του λωτού, διαλογιζόμενο, αλλά φορώντας προστατευτική μάσκα.

Δεύτερη ευφυέστατη τοιχογραφία του TvBoy στη Βαρκελώνη: αναδημιουργία γνωστού πίνακα, αλλά οι δύο που έχουν περιπαθώς εναγκαλιστεί και δίνουν φιλί κρατούν στα χέρια τους φιάλες με απολυμαντικό υγρό.

Ο γεννημένος στο Σικάγο αλλά με καλλιτεχνική δράση στο βόρειο Λονδίνο Pegasus δίνει τη δική του εκδοχή της γνωστής αφίσας με τον «Uncle Sam»: πλέον, ο Μπόρις Τζόνσον μας δείχνει με το δάχτυλο λέγοντάς μας «I WANT YOU TO STOP PANIC BUYING». Όμως, έχει διαγράψει τις λέξεις STOP και BUYING, με αποτέλεσμα το μήνυμα να έχει μετατραπεί σε «I WANT YOU TO PANIC».

Εμβληματικές διαστάσεις έχει πλέον πάρει η τοιχογραφία «Εραστές» που φιλοτέχνησε στις 20 Μαρτίου στη νορβηγική πόλη Bryne, ο καλλιτέχνης δρόμου Poebel. Ένα νεαρό ζευγάρι φιλιέται ή μάλλον, προσπαθεί να φιληθεί γιατί και οι δύο φέρουν προστατευτική μάσκα. «Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, ελπίζω να είναι μια θετική συνεισφορά αυτό το έργο και να σκορπίσει λίγη χαρά. Να είστε ασφαλείς και να προσέχετε ο ένας τον άλλον» είχε γράψει στον λογαριασμό του στο Instagram.

Πηγή: ΑΠΕ/Βασίλης Τσεκούρας