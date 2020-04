Όχι μια ερειπωμένη χώρα. Όχι στο δόγμα: πολύ λίγο, πολύ αργά

Το παράδειγμα του New Deal

Ο πρόεδρος Χέρμπερτ Χούβερ έκανε πολύ λίγα πράγματα και πολύ αργά (too little, too late) για να προλάβει τα χειρότερα. Το 1933 ο Ρούσβελτ εκλέγεται πρόεδρος εγκαινιάζοντας την εποχή του New Deal, σε αντιδιαστολή µε το δόγμα, του τότε νεοφιλελευθερισμού, laisser-faire του Χούβερ,. Παρόλα αυτά, οι ΗΠΑ χρειάστηκαν έξι χρόνια για να βγουν από την κρίση.

Η πολιτική του Ρούσβελτ προσανατολίζεται στην ενίσχυση των ανέργων και των μεγάλων δημόσιων έργων, με αύξηση κρατικών δαπανών και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, μέσω της κατανάλωσης, ανακούφιση των περισσότερο πληγέντων από την κρίση, πρόγραμμα κοινωνικής ασφάλισης, ρύθμιση λειτουργίας των αγορών,. λειτουργία του Οργανισμού Εγγύησης Καταθέσεων.

Το New Deal αναζωογόνησε την οικονομία, που από την εμπειρία αυτή, άντλησε και προχώρησε ο Κέυνς με την «Γενική Θεωρία της Απασχόλησης» (1936).

Σύμφωνα με τον Κέυνς, η αντιμετώπιση της κρίσης χρειάζεται την ενεργοποίηση του κράτους, για συγκρατήσει της πτώσης οικονομίας και εισοδημάτων. Ο Κέυνς είναι και σήμερα πολλαπλά επίκαιρος, στα πλαίσια του καπιταλισμού. Για την Αριστερά, βέβαια, η νέα εποχή δε κτίζεται στα ερείπια, αλλά σε πορεία με αναγκαίες ρήξεις, στη στρατηγική του ''πολέμου θέσεων''.