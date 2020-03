Κορωνοϊός: Η Ελλάδα πρέπει να μπει σε καραντίνα σήμερα

Ανησυχητικοί οι αριθμοί αύξησης του κορωνοϊού στην Ελλάδα: H Δρ. Νευροβιολογίας, Κωνσταντίνα Θεοφανοπούλου εξηγεί γιατί η Ελλάδα πρέπει να μπει σε καραντίνα.Γράφει η Κωνσταντίνα Θεοφανοπούλου, Δρ. Νευροβιολογίας, Πανεπιστήμιο Ροκφέλερ, Νέα Υόρκη.(αναδημοσίευση athensvoice)

Μπορεί να είναι μεν νωρίς για να μιλάμε για το αναμενόμενο εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, αλλά δεν είναι νωρίς για να υπολογίσουμε στατιστικά ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός κρουσμάτων κορωνοϊού στην Ελλάδα. Γιατί μέχρι σήμερα διαβάζουμε κάθε μέρα για νέες περιπτώσεις κρουσμάτων, όμως πρόκειται για περιπτώσεις ανθρώπων που είτε έδειξαν τα συμπτώματα και έκαναν το τεστ, είτε άλλων (συχνότερα στον κοντινό «περίγυρο» των πρώτων) που και αυτοί εξετάστηκαν. Όμως ο αριθμός αυτός δεν είναι σε κανέναν βαθμό αντιπροσωπευτικός του πόσοι άνθρωποι έχουν προσβληθεί από τον ιό, έχοντας ή μη δείξει συμπτώματα. Για αυτόν τον λόγο θα χρησιμοποιήσω την αντίστιξη μεταξύ των «γνωστών» και «πραγματικών» κρουσμάτων.



Οι αριθμοί των γνωστών σε αντίθεση με τους πραγματικούς αριθμούς κρουσμάτων κορωνοϊού πολλών χωρών έγιναν χθες γνωστοί με αυτήν την ανάρτηση: Coronavirus: Why You Must Act Now, από όπου ελήφθησαν τα περισσότερα δεδομένα και η μέθοδος στατιστικής ανάλυσης. Δυστυχώς, η Ελλάδα λείπει από τις περισσότερες αναλύσεις, οπότε αποφάσισα να τις διεξάγω η ίδια για να έχουμε μια πιο ρεαλιστική εικόνα για το πού πραγματικά κυμαίνονται οι πραγματικοί αριθμοί. Πριν καταθέσω τους αριθμούς, εξηγώ πώς μπορούμε και υπολογίζουμε τους αριθμούς αυτούς.

Για να προβλέψουμε στατιστικά έναν πιθανό πραγματικό αριθμό κρουσμάτων με βάση τον γνωστό αριθμό πρέπει να εξετάσουμε τις περιπτώσεις χωρών για τις οποίες υπάρχουν αυτά τα δεδομένα. Ας πάρουμε για παράδειγμα την Κίνα.