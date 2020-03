Στην Ελλάδα ο Λεωνίδας - Τζέραρντ Μπάτλερ - Θα τρέξει από Μυστρά μέχρι την Σπάρτη

Στην Ελλάδα βρίσκεται από την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 ο Χολιγουντιανός σταρ Τζέραρντ Μπάτλερ, ο μυώδης και ατρόμητος Λεωνίδας του φιλμ «300» του Ζακ Σνάιντερ ενώ στη χώρα μας βρίσκεται και ο Ελληνομαμερικανός ηθοποιός με καταγωγή από την Σπάρτη, Μπίλι Ζέιν, που είχε παίξει τον κακό στον «Τιτανικό» του Τζέιμς Κάμερον. Τον Eγγλέζο Τζέραρντ Μπάτλερ υποδέχθηκε η Ρόη Δανάλη-Αποστολοπούλου, η οποία και έχει χριστεί επίτιμη πρέσβης της Σπάρτης από τον δήμαρχο Πέτρο Δούκα. Η Ρόη Δανάλη-Αποστολοπούλου με αφορμή τη διέλευση της Ολυμπιακής φλόγας από την Σπάρτη για 1η φορά στη σύγχρονη ιστορία της, πήρε την πρωτοβουλία να προσκαλέσει τον Τζέραρντ Μπάτλερ ώστε να τρέξει την Παρασκευή 13 Μαρτίου τη διαδρομή από τον Μυστρά μέχρι τη Σπάρτη ως λαμπαδηδρόμος και ο διάσημος ηθοποιός με εκατομμύρια θαυμαστές και θαυμάστριες ανά τον κόσμο αποδέχθηκε την πρόσκληση και ήρθε στη χώρα μας δηλώνοντας στους δημοσιογράφους πως «νιώθω στην καρδιά μου Έλληνας» και πως έχει ξαναέρθει στην Ελλάδα και την λατρεύει. Μαζί του έχουν επίσης έρθει κινηματογραφικοί παραγωγοί όπως οι Τζιάνι Νουνάρι (300, Immortals, 300: Rise of an Empire, Alexander, Τhe Departed, Shutter Island, Se7en), Άλαν Σίγκελ (Law Abiding Citizen, Olympus has fallen, Hunter Killer), κ.α.