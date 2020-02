Πάμε σαν άλλοτε: Ξαναγυρίζουν τα sneakers τύπου All Star και παλιάς Ελβιέλας;

To αντίπαλον δέος των «ugly sneakers», δηλαδή των πολυφορεμένων αθλητικών με μεγάλο όγκο και κυμματοειδή φουτουριστικό σχεδιασμό, λανσάρουν με τις εαρινές resort συλλογές τους διάσημα luxury labels ισχυρής επιρροής. Dior, Prada, Burberry, Acne, Stella Mc Cartney κ.α όπως ήδη φαίνεται στις βιτρίνες του εξωτερικού, στο διαδίκτυο και στα πιο ενημερωμένα καταστήματα, αναβιώνουν οι παλιές φόρμες τύπου All Star και της αλλοτινής ελληνικής Ελβιέλας. Σε πρόσφατο ταξίδι μας στο Μιλάνο είδαμε πολλές trendy κοπέλες στο δρόμο να φορούν μαζί με το παλτό και ρευστά αθλητικά παντελόνια converse παπούτσια, κάτι που τα τελευταία χρόνια δεν το βλέπαμε ποτέ στο κέντρο της ιταλικής μητρόπολης της μόδας. Σε μποτάκια ή χαμηλά sneakers λοιπόν, η αγορά παρουσιάζει και πάλι με new retro mood, τα αθλητικά σε πιο κομψές και νοσταλγικές γραμμές για όσους δεν αρέσκονται στα χονδροειδή sneakers ή απλά τα βαρέθηκαν.