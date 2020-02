Όλο το Χόλυγουντ & οι σινεφίλ αποχαιρετούν με συγκίνηση τον θρύλο Κερκ Ντάγκλας

Mπορεί να είχε περάσει εγκεφαλικό και σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, ωστόσο ο θρύλος του Χόλυγουντ, ο Κερκ Ντάγκλας έστεκε εκεί πάντα «αγέρωχος» και στις 9 του περασμένου Δεκεμβρίου είχε συμπληρώσει τα 103 του χρόνια. Την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 ο σπουδαίος αυτός ηθοποιός που είχε γεννηθεί το 1916 στη Ν. Υόρκη και υπήρξε από τα μεγαλύτερα αστέρια του κινηματογραφικού στερεώματος τις δεκαετίες του ’50 και του ’60 (τι καταπληκτικός ήταν στην ταινία του Στάνλει Κιούμπρικ «Σπάρτακος» το 1960) έφυγε από τη ζωή και η είδηση του θανάτου σκόρπισε τεράστια θλίψη και συγκίνηση στους σινεφίλ και σε όλο τον κόσμο ενώ σύσσωμο το Χόλιγουντ με μηνύματα στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον αποχαιρετά.

Όπως γράφει το flix.gr, από τη στιγμή που ο γιος του Κερκ Ντάγκλας, ο 75χρονος ηθοποιός και παραγωγός Μάικλ Ντάγκλας ανακοίνωσε το θάνατο του πατέρα του στο instagram, τα κοινωνικά δίκτυα ανά τον κόσμο έχουν γεμίσει από φωτογραφίες από την μεγάλη καριέρα του Κερκ Ντάγκλας στο σινεμά και συγκινητικούς αποχαιρετισμούς απ' όσους τον γνώρισαν και όσους τον αγάπησαν και τον λάτρεψαν. Ανάμεσά τους, πρώτη και πιο συγκινητική ήταν η ανάρτηση της Ουαλής ηθοποιού Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, συζύγου του Μάικλ Ντάγκλας που τον λάτρευε. «Αγαπημένε μου Κερκ, θα σε αγαπώ για το υπόλοιπο της ζωής μου. Ήδη μου λείπεις», ήταν τα λόγια της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς στον λογαριασμό της στο Instagram που συνόδευσε με μία φωτογραφία όπου τον φιλά τρυφερά. Μηνύματα έγραψαν και ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ, ο ηθοποιός Ντάνι Ντε Βίτο, η ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις που στο μήνυμα της έκανε αναφορά στην ταινία «Σπάρτακος» όπου πλάι στον Κερκ Ντάγκλας έπαιζε και ο πατέρας της Τόνι Κέρτις. «Ο πατέρας μου σε αγαπούσε όπως και όλος ο κόσμος, αγαπούσαν το πάθος σου, τη δύναμη σου, την τέχνη σου, μεγάλωσα με όλα τα παιδιά του Ντάγκλας. Την αγάπη και συμπάθεια μου στην σύζυγο σου Άννα και όλη την οικογένεια» έγραψε η Τζέιμι Λι Κέρτις στο twitter συνοδεύοντας το «τιτίβισμα» της με μία αναμνηστική φωτογραφία των Κερκ Ντάγκλας και Τόνι Κέρτις φυσικά από τον «Σπάρτακο».

Αποχαιρετιστήρια μηνύματα για τον μύθο Κερκ Ντάγκλας αναρτήθηκαν και στους λογαριασμούς της Ακαδημίας των Όσκαρ και των Χρυσών Σφαιρών στο twitter.

Ο Κερκ Ντάγκλας που ήταν γνωστός και για την φιλανθρωπική του δράση, είχε προταθεί 3 φορές για Όσκαρ ενώ είχε λάβει ένα τιμητικό Lifetime Achievement Oscar καθώς και το Τιμητικό Μετάλλιο του Αμερικανού προέδρου. Είχε γράψει 10 νουβέλες και memoirs και όπως διαβάσαμε ήταν στο No. 17 του Αμερικανικού Κινηματογραφικού Ινστιτούτου στην λίστα των σπουδαιότερων ανδρών ηθοποιών – θρύλων του κλασικού Χολυγουνταινού σινεμά. Έλαβε την 1η του υποψηφιότητα για το Όσκαρ α’ ανδρικού για την ταινία «Champion» το 1949, όπου είχε υποδυθεί έναν μποξέρ ενώ άλλες διάσημες ταινίες του ήσαν τα «Young Man with a Horn» (1950), όπου είχε παίξει με τις Lauren Bacall και Doris Day, «Ace in the Hole» το 1951 και «Detective Story» (1951), για το οποίο προτάθηκε για την Golden Globe, Χρυσή Σφαίρα καλύτερου ηθοποιού σε δράμα. Η 2η υποψηφιότητα για το Όσκαρ ήρθε για τον δραματικό του ρόλο στο φιλμ «The Bad and the Beautiful» το 1952 όπου είχε συμπρωταγωνιστήσει με την ξανθιά σούπερ σταρ της εποχής Lana Turner ενώ η 3η υποψηφιότητα του που θα έπρεπε να ήταν και κερδοφόρα, ήταν για τον ρόλο του ζωγράφου Vincent van Gogh στο φιλμ «Lust for Life» το 1956 (για το οποίο προτάθηκε και για Χρυσή Σφαίρα). To τιμητικό Όσκαρ στον Κερκ Ντάγκλας απονεμήθηκε το 1996 για τα 50 του χρόνια συνεχούς δημιουργίας στον κινηματογράφο, στην διάρκεια των 68ων Όσκαρ και του το έδωσε ο σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ. Παρόντες ήσαν και οι 4 γιοι του, ο Μάικλ, ο Joel, ο Peter και ο Eric που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών το 2004.

Ο Κερκ Ντάγκλας είχε κι ένα σοβαρό ατύχημα με ελικόπτερο το 1991, από το οποίο επιβίωσε. Με τη δεύτερη σύζυγο του, την Anne Buydens, παραγωγό, έζησε για περίπου 65 χρόνια.

Ταινίες του είχαν προβληθεί με επιτυχία κατά το παρελθόν και στην Πάτρα.

Aπό την ώρα που έγινε γνωστός ο θάνατος του Καρκ Ντάγκλας θαυμαστές του αφήνουν λουλούδια στο αστέρι του στην περίφημη Walk Of Fame στο Hollywood.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ