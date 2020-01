Στο 6ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου στην Πάτρα την Πέμπτη η σκηνοθέτις Iara Lee

Το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου συνεχίζει τις προβολές του στην Αγορά Αργύρη, δίνοντας την ευκαιρία στους λάτρεις των ντοκιμαντέρ, να γνωρίσουν αξιόλογες ταινίες τεκμηρίωσης.

Την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου στις 19.30, αναμένεται να βρεθεί στην Πάτρα η Βραζιλιάνα σκηνοθέτιδα και ακτιβίστρια Iara Lee, η οποία θα παρουσιάσει την ταινία της, «Life is Waiting: Referendum and Resistance in Western Sahara/ Η Ζωή Περιμένει: Το Δημοψήφισμα και η Αντίσταση στη Δυτική Σαχάρα».

Μια μοναδική ευκαιρία για τους σινεφίλ του κοινωνικο-πολιτικού ντοκιμαντέρ να βρεθούν κοντά σε μία από τις πιο καταξιωμένες σκηνοθέτιδες του είδους.

Το αναλυτικό πρόγραμμα για Πέμπτη 23 Ιανουαρίου είναι το εξής:

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

17:00 Island of the hungry ghosts / Το νησί των πεινασμένων φαντασμάτων

Written & Directed by Gabrielle Brady

Produced by Alexander Wadouh

Διάρκεια: 96 λεπτά

Χώρα Παραγωγής: Germany | UK | Australia (2019)

Σύνοψη:Το Νησί των Χριστουγέννων κατοικείται από αποδημητικά καβούρια, τα οποία ταξιδεύουν κατά εκατομμύρια από την ζούγκλα προς τον Ωκεανό, υποκινούμενα από την πανσέληνο εδώ και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Όμως η ζούγκλα κρύβει και κάτι ακόμη; Ένα κέντρο κράτησης υψηλής ασφάλειας όπου χιλιάδες άνθρωποι αιτούντες άσυλο κρατούνται εκεί επ’ αόριστον. Η PohLin, μια ψυχοθεραπεύτρια που ζει στο νησί, βλέπει σιγά σιγά την ψυχολογική κατάπτωση των κρατούμενων.

18.30 The cold peace, is war really over in Bosnia and Herzegovina?/Η κρύα ειρήνη – Έχει όντως τελειώσει ο πόλεμος στην Βοσνία – Ερζεγοβίνη;

Σκηνοθέτης: Marcella Menozzi

Σενάριο: Andrea Cortesi, Luca Leone

Παραγωγός: ISCOS Emilia Romagna onlus

Διάρκεια: 59 λεπτά

Χώρα Παραγωγής: Ιταλία (2019)

Σύνοψη: Το Νοέμβριο του 1995, η Συνθήκη του Dayton σταμάτησε τον πόλεμο στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη, αλλά δεν δημιούργησε ποτέ πραγματικά την ειρήνη. Περίπου 25 χρόνια μετά το τέλος της σύρραξης που διήρκησε από το 1992 μέχρι το 1995, ένας κινηματογραφιστής, ένας συνεργάτης και ένας συγγραφέας ψάχνουν για τους μάρτυρες της διαμάχης. Αυτοί οι άνθρωποι, μετά την υπογραφή της συνθήκης, προσπάθησαν να ξαναχτίσουν τη χώρα τους αλλά αντί γι αυτό η χώρα τους έγινε φυλακή εθνικισμού, διαφθοράς, φτώχιας και μίσους, σε μια κοινωνία που δοκιμαζόταν από τη θλίψη και την εγκατάλειψη. Οι JovanDivjak, PeroSudar, AmorMašović, StašaZajović, BakiraHašečić, KanitaFočak, JacobFinci, DervoSejdić, SelmaHadzihalilović, IfetaMejremić και οι νέοι του σήμερα μιλούν για την αλήθεια του πολέμου, την επιστροφή της ειρήνης, τις δυσκολίες, τις επιθυμίες και τις απογοητεύσεις της σημερινής Βοσνίας Ερζεγοβίνης.

Από το Sarajevo στο Bratunac μέσω του Βελιγράδι, από το Visegrad στη Srebrenica οι φωνές των πρωταγωνιστών μας διηγούνται προσωπικές και οικογενειακές τραγωδίες. Η ζωή μέσα στον πόλεμο, οι μισητοί εθνικοί βιασμοί, η γενοκτονία της Srebrenica και αυτή του Visegrad που δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί, την απώλεια μελών της οικογένειας τους, του σπιτιού, της εργασίας και κάθε μορφής σταθερότητα, το τέλος του κόσμου και της ζωής όπως την ήξεραν. Τόσα χρόνια μετά η Βοσνία Ερζεγοβίνη δεν έχει αντιμετωπίσει ακόμη το βάρος του πολέμου. Το παρόν και το μέλλον φαίνεται και πάλι ζοφερό. Ακούγοντας όμως τις αφηγήσεις των πρωταγωνιστών, φαίνεται να υπάρχει ελπίδα για αλλαγή στη χώρα και τους ανθρώπους της. Μπορούμε να μάθουμε πολλά ακούγοντας τις φωνές τους…

19.30 Life is Waiting: Referendum and Resistance in Western Sahara / Η Ζωή Περιμένει: Το Δημοψήφισμα και η Αντίσταση στη Δυτική Σαχάρα.

Σκηνοθέτης: Iara Lee

Σενάριο: Iara Lee

Παραγωγή: Iara Lee

Διάρκεια: 59’

Χώρα Παραγωγής: USA | Western Sahara (2015)

Σύνοψη: Περισσότερες από τέσσερεις δεκαετίες μετά την υποτιθέμενη απελευθέρωση από τους Ισπανούς κατακτητές, η Δυτική Σαχάρα παραμένει η τελευταία αποικία της Αφρικής. Το 1991 τα Ηνωμένα Έθνη ζήτησαν κατάπαυση του πυρός και έτσι τελείωσαν οι εχθροπραξίες , όμως οι πολίτες συνεχίζουν να ζουν κάτω από τον ασφυκτικό κλοιό των Μαροκινών στρατιωτικών δυνάμεων και η ειρήνη που επικρατεί είναι φοβερά ασταθής. Δεκάδες Χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα για την γείτονα Αλγερία, όπου 125.000 πρόσφυγες ζουν ακόμη σε «προσωρινούς» καταυλισμούς.

Ακόμη και με αυτές τις δυσκολίες ανέρχεται ένα καινούριο κίνημα, προερχόμενο από νέους, που προσπαθούν να αποκαλύψουν την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υφίστανται και απαιτούν το πολυπόθητο δημοψήφισμα προς την ελευθερία. Αυτοί οι νέοι επιστρατεύουν ειρηνικές δημιουργικές τακτικές που ενισχύουν το σκοπό τους. Για να το κάνουν αυτό έπρεπε να αντισταθούν μέσα από αντικρουόμενες πλευρές. Αν και κινδυνεύουν με εξαφάνιση και βασανισμό από τα χέρια των Μαροκινών δυνάμεων, έχουν συμμαχήσει με μια διεθνή κοινότητα που έχει χάσει την εμπιστοσύνη της στις μεγάλες δυνάμεις και ετοιμάζεται για ανταρτοπόλεμο.

Η ταινία της σκηνοθέτιδας Iara Lee εξετάζει αυτές τις λεπτές ισορροπίες καθώς καταγράφει την ζωή κάτω από τον κατακτητή, δίνοντας το μικρόφωνο στους πόθους των ανθρώπων της Ερήμου που δεν ξέφυγαν ποτέ από την αποικιοκρατία.

20.30 Advocate / Συνήγορος

Σκηνοθέτης:Rachel Leah Jones & Philippe Bellaiche

Σενάριο: Rachel Leah Jones

Παραγωγή: Home Made Docs, FilmOption, Close Up Films

Χώρα Παραγωγής: Ισραήλ, Καναδάς, Ελβετία

Έτος Παραγωγής:2019

Διάρκεια:110΄

Χώρα Παραγωγής: Ισραήλ, Καναδάς, Ελβετία (2019)

Σύνοψη: H Ισραηλινή δικηγόρος Λέα Τσεμέλ εργάζεται ως συνήγορος υπεράσπισης Παλαιστινίων κατηγορουμένων στο Ισραήλ εδώ και μια πεντηκονταετία, χωρίς να υποπίπτει σε διακρίσεις και διαχωρισμούς. Έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της σε φεμινίστριες και φονταμενταλιστές, σε ειρηνικούς διαδηλωτές και ένοπλους μαχητές. Ένα συγκινητικό πορτρέτο μιας γυναίκας που έχει αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή της στην απονομή δικαιοσύνης και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βάζοντας το δικό της λιθαράκι για έναν καλύτερο κόσμο. Το ντοκιμαντέρ τιμήθηκε με τον Χρυσό Αλέξανδρο στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης το 2019

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το site www.peloponnisosdocfestival.com

και https://www.facebook.com/peloponnisosdocfestival/

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Χορηγός επικοινωνίας: ΕΡΤ.