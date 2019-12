Διημερίδα στην Πάτρα με θέμα "Άθληση σε άτομα με αναπηρία"

Το έργο Equal Sport for All διοργανώνει Διημερίδα με θέμα: «Άθληση σε Άτομα με Αναπηρία», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2019 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Equal Sport for All αποτελεί ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα άθλησης σε ΑΜΕΑ. που διενεργήθηκε με τη συνεργασία 8 πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και φορέων από 5 χώρες (Βουλγαρία, Ιταλία, Ισπανία, Κροατία, Αγγλία, Ελλάδα).

Το πρόγραμμα αυτό άθλησης περιλαμβάνει προπονητικές κατευθυντήριες γραμμές – οδηγούς μαζικού αθλητισμού για αθλητές με αναπηρία προσφέροντας τους εναλλακτικούς και καινοτόμους τρόπους άθλησης και ενεργού τρόπου ζωής και αποδεικνύοντας τους ότι υπάρχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην άθληση.

Η Ημερίδα αποτελεί τμήμα της τελικής συνάντησης των εταίρων με σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου σε έναν ανοικτό και εποικοδομητικό διάλογο σχετικά με την αξιολόγηση τους καθώς και με τις στρατηγικές που πρέπει να ακολουθηθούν για την βιωσιμότητα των θετικών αντίκτυπων του.

Στη Διημερίδα θα περιλαμβάνονται παρουσιάσεις με θέματα σχετικά με τον ρόλο του Αθλητισμού στην πρόληψη και στην αναπηρία, τα οφέλη της σωματικής δραστηριότητας σε άτομα με ρευματοειδή αρθρίτιδα, άθληση και ψυχική υγεία και ορθές πρακτικές ένταξης ατόμων με αναπηρία στον αθλητισμό που εφαρμόζονται στην Ευρώπη. Η Διημερίδα θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα και είναι ελεύθερη για το κοινό.

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Περισσότερες πληροφορίες: www.equalsports.eu/equal-sport-for-all-conference-9th-10th-december-2019-in-university-of-patras-rio-achaia-greece/