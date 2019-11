Ετοιμάζεται ταινία για τους θρυλικούς Bee Gees

Μία ταινία για τους θρυλικούς ποπ σταρ των ‘70ς και ‘80ς, τους Bees Gees (τα αδέλφια Μπάρι Γκιμπ, Ρόμπιν Γκιμπ και Μόρις Γκιμπ) με μεγάλες επιτυχίες όπως τα τραγούδια Stayin' Alive, How Deep Is Your Love, κ.α. ετοιμάζεται από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, τον Μπάρι Γκιμπ στα 73 του χρόνια σήμερα και τους παραγωγούς του Οσκαρικού «Bohemian Rhapsody». Όπως έγραψε το flix.gr, μπορεί το σχέδιο για μια βιογραφία μιας από τις πιο πετυχημένες μπάντες της αμερικανικής ποπ να παίρνει μόλις τώρα μπροστά, αλλά στην πραγματικότητα ο Στίβεν Σπίλμπεργκ προσπαθούσε εδώ και περίπου 10 χρόνια να πάρει το πράσινο φως για τα δικαιώματα της ιστορίας τους και των τραγουδιών τους, από τον μοναδικό επιζώντα της μπάντας Μπάρι Γκιμπ.

Όμως το πολυσέλιδο συμβόλαιο που του είχε στείλει τότε, είχε τρομάξει τον Γκιμπ που δεν θέλησε να προχωρήσει. Τώρα ο Γκράχαμ Κινγκ παραγωγός του «Bohemian Rhapsody» αφού μείωσε τους όρους σε ένα έγγραφο τριών μόλις σελίδων, πήρε το πράσινο φως από τον Μπάρι Γκιμπ και η Amblin Entertainment του Σπίλμπεργκ ξεκίνησε ήδη την προ-παραγωγή.

Ο Άντονι ΜακΚάρτεν σεναριογράφος του «Bohemian Rhapsody» και του «Η θεωρία των Πάντων», ανάμεσα σε άλλα, εκλήθη να γράψει το σενάριο κι όπως δηλώνει ο ίδιος είχε ήδη δύο μεγάλης διάρκειας συναντήσεις με τον Μπάρι Γκιμπ θέλοντας να του εξηγήσει τις προθέσεις του και το πως αυτό που σκοπεύει να παραδώσει δεν θα είναι «μια φωτογραφία, αλλά ένας πίνακας».

Η ταινία αναμένεται να αναβιώσει την εποχή που οι Bee Gees μεσουρανούσαν (και στη χώρα μας), μία εποχή με κυρίαρχη την ντίσκο, χορευτική μουσική.