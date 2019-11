Το Γυμνάσιο Λάππα ολοκληρώνει το 1ο του Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus plus

Το Γυμνάσιο Λάππα είναι ένα περιφερειακό σχολείο που αποτελείται από 100 μαθητές και 17 εκπαιδευτικούς. Το σχολείο που έχει καθιερωθεί στην τοπική κοινωνία με τις ποίκιλες και δημιουργικές δράσεις του, τώρα πρωτοπορεί και ευρωπαϊκά. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το Γυμνάσιο Λάππα με επιτυχία υλοποιεί το πρώτο του Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS PLUS με τίτλο: «Είμαστε εδώ. «Είμαστε κοντά. Είμαστε Ευρωπαίοι» «We are near. We are here. We are Europeans» & κωδικό 2018-1-EL01-KA101-046989.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 14 μηνών (1.12.2018 – 30.11.2019) και περιλαμβάνει κύκλους επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του σχολείου, σε θέματα που είναι συνδεμένα με τις ανάγκες ενός επαρχιακού σχολείου. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν 2 μετακινήσεις τεσσάρων συνολικά εκπαιδευτικών.

Η πρώτη μετακίνηση έγινε στο Ελσίνκι της Φινλανδίας στο χρονικό διάστημα 12-18 Μαΐου 2019 και αφορούσε επιμόρφωση σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας νεοεισερχομένων μεταναστών - μαθητών (ICT m-Learning - Teaching in Newly-Arrived Migrants). Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ήταν ο κ. Λαζανάς Παναγιώτης , φιλόλογος και ο κ Κόκκινος Λάμπρος, καθηγητής πληροφορικής. Οι εκπαιδευτικοί αποκόμισαν σημαντικές γνώσεις στη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών ειδικά για μαθητές που, ως νεοεισερχόμενοι, παρουσιάζουν αδυναμίες επικοινωνίας με αποτέλεσμα τη δυσκολία στην προσαρμογή τους στο υπόλοιπο μαθητικό δυναμικό του σχολείου.

Η δεύτερη μετακίνηση είχε τίτλο “how to make your school more international – a practice-based approach” και διεξήχθη από 6 ως 12 Οκτωβρίου 2019 στη πόλη Σάντα Μαρία ντι Φέιρα της Πορτογαλίας, πλησίον του Πόρτο. Οι εκπαιδευτικοί Τάτσης Ιωάννης, διευθυντής του σχολείου και ο Κόντος Οδυσσέας καθηγητής Τεχνολογίας που παραβρέθηκαν στην επιμόρφωση, επέστρεψαν με σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες πάνω στον τρόπο που ένα σχολείο μπορεί να δημιουργήσει ένα σαφές σχέδιο διεθνοποίησης, να αναπτύξει ουσιαστική συνεργασία με Ευρωπαίους εταίρους, και να εκπονήσει με επιτυχία ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας με σχολικές μονάδες ανά την Ευρώπη.

Υπεύθυνος φορέας για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων ήταν ο Φινλανδικός Οργανισμός Euneos. Υπήρχε αμοιβαία ικανοποίηση τόσο από το σχολείο μας για την άψογη οργάνωση των επιμορφώσεων, αλλά και από τους επιμορφωτές για τη εποικοδομητική συμμετοχή των εκπαιδευτικών μας

Όλα όσα αποκόμισαν οι παραπάνω τέσσερις εκπαιδευτικοί, αποτελούν σημαντική παρακαταθήκη για τη μετέπειτα ευρωπαϊκή προοπτική του σχολείου, καθώς γνώρισαν και εργάστηκαν μαζί με άλλους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς, ενημερώθηκαν, πληροφορήθηκαν για διαφορά εκπαιδευτικά συστήματα, για τον τρόπο λειτουργίας άλλων σχολείων στην Ευρώπη, και ήρθαν σε επαφή με την κουλτούρα άλλων χωρών. Τέλος, ανέπτυξαν τις γλωσσικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες και γενικά ενίσχυσαν το επαγγελματικό τους προφίλ με την παρουσία και εργασία τους σε ένα διευρυμένο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πλαίσιο. Μετά το πέρας των επιμορφώσεων, απέκτησαν Πιστοποιητικό παρακολούθησης και επίσης, θα τους απονεμηθεί το πτυχίο Europass κινητικότητας.

Νόμιμος εκπρόσωπος του προγράμματος είναι ο Διευθυντής του σχολείου κ. Τάτσης Ιωάννης και υπεύθυνος εκπόνησης και επικοινωνίας του σχεδίου ο κ. Κόντος Οδυσσέας. Όλη η παιδαγωγική ομάδα του σχολείου όπως αναφέρει τέλος η ανακοίνωση, θεωρεί σημαντική την διάδοση της επικοινωνίας τέτοιων δράσεων και την κάθε δυνατή προσπάθεια συνεργασίας με τοπικούς φορείς ή άλλες όμορες σχολικές μονάδες. Για το λόγο έχει προγραμματιστεί την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019, εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με συμμετοχή εκπροσώπων άλλων σχολείων και τοπικών αρχών, με στόχο την ενημέρωση όχι μόνο για τις δράσεις αλλά και με τον τρόπο υλοποίησης σχεδίων καθώς και προτάσεων συνεργασίας.

«Ευελπιστούμε ότι το Γυμνάσιο Λάππα θα αποτελέσει πόλο έλξης αντίστοιχων σχολικών δράσεων ώστε η ευρύτερη περιοχή να αποκτήσει μια νέα δυναμική μέσα από μια πιο διευρυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία», αναφέρει τέλος η ανακοίνωση.