Πάτρα: "Τι είναι μια startup?"

Τα Meetup είναι μια πρωτοβουλία του Mindspace με στόχο τη συνάντηση ανθρώπων που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με τη νεοφυή επιχειρηματικότητα. "Οι μέντορες μας, είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να σας κατευθύνουν να κάνετε την ιδέα σας πράξη! Το κεντρικό θέμα της συζήτησης θα είναι "Τι είναι μια startup?"", αναφέρουν οι διοργανωτές.

Ομιλητής στο πρώτο για φέτος meet up που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Νοεμβρίου στην Πάτρα, θα είναι ο Steve Poulidis, ο οποίος έχει σπουδές Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με εξειδίκευση στο Financial Engineering. Είναι ο Director of Education της MeXOXO, ενισχύοντας την υποστήριξη 4,500 γυναικών επιχειρηματιών σε 9 χώρες, και συνιδρυτής της Unique Minds και της SoccerHub. Έχει βρεθεί στο διοικητικό συμβούλιο και στο advisory board αρκετών ελληνικών και ξένων οργανισμών, όπως της ελληνικής ΜΕΝΣΑ, της HireProfs, του παγκόσμιου οργανισμού πιστοποιήσεων Blockchain IIB Council και του Oceanus Protocol. Είναι μέλος των Global Shapers Athens Hub και σύμβουλος του προέδρου του ευρωπαϊκού κόμματος Volt Europa, στη χάραξη της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής και στις προτάσεις νομοσχεδίων οικονομικού χαρακτήρα στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ενώ επίσης έχει αναλάβει τον ρόλο του Lead Economic Policy Advisor της Volt Europa σχετικά με τα οικονομικά προγράμματα ενίσχυσης νέων startups & ventures από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τα HORIZON και το Invest EU.

Μετά τη συζήτηση θα ακολουθήσει Networking, τόσο με τον ίδιο τον ομιλητή όσο και με μέλη του Mindspace.

Δηλώστε συμμετοχή κλείνοντας το δωρεάν εισιτήριο σας εδώ !

bit.ly/2NbKQHC

Δευτέρα 11 Νοεμβρίου στο Mr Coffee στην Πάτρα! (Φαβιέρου 49).