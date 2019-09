Η οικονομική και αναπτυξιακή σημασία των Περιφερειών στο 7ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Πέμπτη | 19.09.2019

20.00 – 22.00 1ο Gala Dinner: Δείπνο με εκπροσώπους της Κυβέρνησης

Παρασκευή | 20.09.2019

9.00-10.00 Εγγραφές

10.00 – 11.00 Εναρκτήρια Συνεδρία (Κεντρική Αίθουσα):

«Μια ολιστική στρατηγική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Που βρισκόμαστε σήμερα - Που θέλουμε να πάμε»

Θεόδωρος Λουλούδης, Εκδότης Εφημερίδας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Εκπρόσωπος Κυβέρνησης*

Εκπρόσωπος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης*

Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Κώστας Αγοραστός, Πρόεδρος Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ)

11.00 – 12.30 2η Συνεδρία (Κεντρική Αίθουσα):

«Η περιφερειακή ανάπτυξη στο πλαίσιο της ΕΕ: πού μπορούμε να πάμε, πώς και με ποιους συμμάχους»

Συντονίστρια: Έλενα Παπαδημητρίου, Δημοσιογράφος ΣΚΑΪ

Gino Sabatini, President of the Forum of the Adriatic and Ionian Chambers of Commerce

Ελένη Μαριάνου, Secretary General at CPRM - Conference of Peripheral Maritime Regions (AI-NURECC Initiative)

Χρίστος Γκόγκος, Senior Expert European Commission - DG Regional and Urban Policy "Greece and Cyprus"

Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Ιωάννης Φίρμας*, Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού, Εθνικός Συντονιστής EUSAIR

Παναγιώτης Τσιχριτζής, Νέος Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας

Γιώργος Ξανθός, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων

12:30 - 13:00 Coffee Break

Παράλληλες Συνεδρίες

13.00 – 14.30 3η Συνεδρία (Κεντρική Αίθουσα):

«Καινοτομία, Επενδύσεις, Εξωστρέφεια - Ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για την περιφέρεια»

Συντονιστής: Μιχάλης Στάγκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της

Mscomm

Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης

Νίκος Παπαθανάσης*, Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για τη βιομηχανία και το εμπόριο

Πλάτων Μαρλαφέκας*, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας

Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ΣΕΒ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

Γρηγόρης Στεργιούλης, Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Enterprise Greece

Αλέξανδρος Ζαπανιώτης, Εκπρόσωπος Coffee Island

Ιωάννης Αναστασόπουλος, CEO Κρίνος

13:00 – 14:30 Κλειστή Συνεδρία (κατόπιν ειδικής πρόσκλησης) Υπουργού Εσωτερικών & Περιφερειαρχών

Παναγιώτης Θεοδωρικάκος*, Υπουργός Εσωτερικών

Παναγιώτης Νίκας*, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Νεκτάριος Φαρμάκης*, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Ρόδη Κράτσα*, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Καχριμάνης*, Περιφερειάρχης Ηπείρου

Φάνης Σπανός*, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

14:30-15:30 Γεύμα και δικτύωση

Παράλληλες Συνεδρίες

15.30 – 17.00 4η Συνεδρία (Κεντρική Αίθουσα):

« Κυκλική Οικονομία & Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Συντονίστρια: Δρ. Στέλλα Τσάνη*, Head of department of Energy, economic policy and regional cooperation, ICRE8/UNSDSN GREECE

Δημήτρης Οικονόμου*, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Λούκα Κατσέλη, Καθηγήτρια Οικονομικών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής Τμήμα Mηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πατρών

Δημήτρης Λειβαδάρος, Εκπρόσωπος «ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.»

Διονύσης Γεωργόπουλος, Εκπρόσωπος «Μεσόγειος»

Νίκος Παρασχόπουλος, Διευθυντής Εργοστασίου Πάτρα, Αθηναϊκής Ζυθοποιίας

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής, Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

15:30 – 17:00 Κλειστή Συνεδρία (κατόπιν ειδικής πρόσκλησης):

Συνάντηση για την Επέτειο 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση (1821 - 2021)

17:00-17:30 Coffee Break

Παράλληλες Συνεδρίες

17:30-19:00: Παράλληλη Συνεδρία (Κεντρική Αίθουσα):

«Σύγχρονα Δίκτυα Υποδομών»

Συντονιστής: Νίκος Καραγιάννης, Δημοσιογράφος ypodomes.com

Κώστας - Αχιλλέας Καραμανλής*, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Pierluigi Coppola, Professor in Transportation at the University of Rome Tor Vergata, Expert-advisor of the Italian Ministry of Infrastructure and Transport

Στέλιος Πενθερουδάκης, Γενικός Διευθυντής «Νέα Οδός Α.Ε.»

Γιάννης Φρέρης, Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας & Αειφόρου Ανάπτυξης VINCI & ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.

Παναγιώτης Παπανικόλας, Διευθύνων Σύμβουλος Ολυμπία Οδός

Νεκτάριος Δεμενόπουλος, PR Manager Cosco Shipping

17:30- 19:00 Παράλληλη Συνεδρία (Παράλληλη Αίθουσα):

«Μεσογειακοί Παράκτιοι Αγώνες, Πάτρα 2019: Η επόμενη μέρα»

Συντονίστρια: Δήμητρα Παπαδημητρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

Λευτέρης Αυγενάκης*, Yφυπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού

Γιώργος Σ. Μπεμπέτσος, Σύμβουλος Αθλητικού Μάνατζμεντ

Ιάκωβος Φιλιππούσης*, Γενικός Γραμματέας ΔΕΜΑ

Νίκος Παπαδημάτος, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων

Δήμητρα Παπαδημητρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

Ευάγγελος Λιόλιος*, Πρόεδρος Κ.Α.Ε. Προμηθέα Πατρών

Παρουσίαση Ερευνητικών Δεδομένων, DATA RC

19:00-20:00 Γευσιγνωσία Οίνων Πελοποννήσου (Wine Club Achaia Clauss)

20.00 – 22.00 2ο Gala Dinner: Δείπνο με εκπροσώπους της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης

Σάββατο | 21.09.2019

9.30 – 10.00 Εγγραφές

Παράλληλες Συνεδρίες

10:00-12:00 Παράλληλη Συνεδρία (Κεντρική Αίθουσα):

«Ενεργειακές εξελίξεις ως μοχλός Περιφερειακής Ανάπτυξης»

Συντονιστής: Θεόδωρος Παναγούλης, δημοσιογράφος ΕΘΝΟΣ, Διευθυντής energypress.gr

Κωστής Χατζηδάκης*, Υπουργός Ενέργειας

Ιωάννης Μπασιάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ)

Geoffrey R. Pyatt*, Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα

Δημήτρης Σακελλαρίου, Διευθυντής Ερευνών, Γεωλόγος, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Γεώργιος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας και Γεωδυναμικής Πανεπιστημίου Πατρών

Φοίβος Συμεωνίδης, Διευθυντής Γεωτρήσεων & Παραγωγής, Ελληνικά Πετρέλαια Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων

Γεώργιος Ζαφειρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της «ΕΛΠΕ Ε&Π Υδρογονανθράκων Β.Δ. Πελοπόννησος Α.Ε.»

Στεφανία Μωσσέ, Αρχιτέκτων μηχανικός, Διευθύνουσα Σύμβουλος ΔΕΔΑ

10:00-11:30 Παράλληλη Συνεδρία (Παράλληλη Αίθουσα):

«Σύγχρονες προκλήσεις στο τομέα της Υγείας»

Συντονίστρια: Μαρία Τσιρώνη, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Λακωνίας

Βασίλης Κικίλιας*, Υπουργός Υγείας

Αναστάσιος Τάγαρης*, Πρόεδρος ΗΔΙΚΑ

Βιβή Κατσούλη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Project Manager VIDAVO

Άννα Μαστοράκου, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

Γιώργος Πατούλης*, Περιφερειάρχης Αττικής, Πρόεδρος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

Νίκος Χατζηνικολάου, Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος Pfizer, Μέλος ΔΣ Pfizer

12.00 – 12.15 Coffee Break

12.15 – 14.30 Ξενάγηση: «Achaia Clauss»

14:30-15:30 Γεύμα και δικτύωση

Παράλληλες Συνεδρίες

15:30-17:00 Παράλληλη Συνεδρία (Κεντρική Αίθουσα):

«Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη»

Συντονιστής: Θανάσης Πετρόπουλος, Γεωπόνος, Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ παραρτήματος Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου

Μάκης Βορίδης* Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θύμιος Μπόκιας, Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης για Ισπανία και Πορτογαλία

Carla Tanas, Co-Founder & CEO, Future Agro Challenge

Χρυσάνθη Κισκίνη, Προϊσταμένη Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας

Μαριάννα Σκυλακάκη, Επιστημονική Υπεύθυνη Μελέτης της διαΝΕΟσις για του Νέους Ελληνικούς Συνεταιρισμούς & Managing Partner της Τόπος Συμβουλευτική

Μίλτος Σταυρόπουλος*, Γενικός Διευθυντής Παναιγιάλειας Ένωσης Συνεταιρισμών

Αθανάσιος Παπαδοπουλος*, Δήμαρχος Καλαβρύτων, πρ. Διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων

Φάνης Παπανικολόπουλος, Εκπρόσωπος Berryplasma

15:30-17:00 Παράλληλη Συνεδρία (Παράλληλη Αίθουσα):

«Εκπαίδευση & Κατάρτιση για την 4η βιομηχανική επανάσταση»

Νίκη Κεραμέως*, Υπουργός Παιδείας

Βενετσάνα Κυριαζοπούλου*, Πρύτανις Πανεπιστημίου Πατρών

Γιάννης Σιδηρόπουλος, Policy expert Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας ΣΕΒ

Αλέξανδρος Ζαπανιώτης, Managing Director Coffee Island

Εκπρόσωπος Brain Gain

Άγγελος Παγκράτης*, Επίτιμος Πρόεδρος AΛΛΗΛΟΝnet

17:00-17:30 Coffee Break

Παράλληλες Συνεδρίες

17.30- 19:00 Παράλληλη Συνεδρία (Κεντρική Αίθουσα):

«Η περιφερειακή πόλη του 2030»

Συντονιστής: Τάσος Τέλλογλου*, Συντάκτης ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Γεώργιος Παπαναστασίου, Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδος (ΠΕΔΔΕ)

Δημήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων

Γιάννης Σαριδάκης, Εκπρόσωπος ΕΛΟΤ

Νικόλαος Παπαθεοδώρου, Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

Δρ. Δημήτρης Κατσαρός, Διευθυντής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Δρ. Στέφανος Μίχος, Διευθυντής Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Σπύρος Δενάζης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Πατρών, Συντονιστής του smart city Hub

Αντώνης Στελλιάτος, Πρόεδρος Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού

Εκπρόσωπος εταιρείας VODAFON

17.30- 18:30 Παράλληλη Συνεδρία (Παράλληλη Αίθουσα):

«Βιώσιμος Θεματικός τουρισμός: Οινοτουρισμός»

Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισμού

Μάνος Κόνσολας, Υφυπουργός Τουρισμού

Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Οινοτουρισμού

Όλγα Καραπάνου-Crawford, εκπρόσωπος Achaia Clauss

Ηρώ Τσιμπρή, Εκπρόσωπος Αχαΐα Αναπτυξιακή

* Έχει προσκληθεί και αναμένεται επιβεβαίωση