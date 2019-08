Η Μπερναντέτ - Κέιτ Μπλάνσετ τα "τινάζει" όλα & εξαφανίζεται στην Ανταρκτική

Η Aυστραλή ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ υποδύεται την Μπερναντέτ Φοξ στη νέα μυστηριώδη κωμωδία του Αμερικανού ανεξάρτητου σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ που ήδη προβάλλεται στις ΗΠΑ και σε σχεδόν 2 εβδομάδες έχει ξεπεράσει τα 7 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις.

Η ταινία «Πού Χάθηκες, Μπερναντέτ - Where 'd You Go, Bernadette», όπως είναι ο τίτλος του φιλμ καταφθάνει στους Ελληνικούς κινηματογράφους στις 5 Σεπτεμβρίου 2019 σε διανομή από την Odeon. H διαφημιστική αφίσα βρίσκεται ήδη στα Odeon Veso Mare όπου παίζεται και το διαφημιστικό τρέιλερ.

Aξίζει να αναφερθεί πως το φιλμ «Πού Χάθηκες, Μπερναντέτ - Where'd You Go, Bernadette» αποτελεί την κινηματογραφική μεταφορά της νουβέλας της Καλιφορνέζας συγγραφέως Maria Semple που πρωτοκυκλοφόρησε το 2012.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Η Μπερναντέτ Φοξ τα έχει όλα: έναν τρυφερό σύζυγο, μια γλυκύτατη κόρη και μια υπέροχη ζωή. Το μόνο που της λείπει είναι η περιπέτεια. Όταν η Μπερναντέτ εξαφανίζεται πριν από ένα προγραμματισμένο οικογενειακό ταξίδι στην Ανταρκτική, η 13χρονη κόρη της θα κάνει τα πάντα για να την εντοπίσει, ανακαλύπτοντας στην πορεία συγκλονιστικά στοιχεία από το παρελθόν της μητέρας της. Ο πέντε φορές υποψήφιος για Όσκαρ Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ (Πριν το Ξημέρωμα, Πριν το Ηλιοβασίλεμα, Πριν τα Μεσάνυχτα, Boyhood) καθοδηγεί τη βραβευμένη με δύο Όσκαρ ερμηνείας Κέιτ Μπλάνσετ (The Aviator, Θλιμμένη Τζάσμιν) σε ένα μοναδικό κινηματογραφικό ταξίδι.

Παίζουν ακόμα η Kristen Wiig, η Τζούντι Γκριρ και ο Βilly Crudup.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ