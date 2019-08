O Λεωνίδας - Τζέραρντ Μπάτλερ "σκίζει" & πάλι στα ταμεία με το "Ο Φύλακας Άγγελος έπεσε"

Πέρα από τις προσδοκίες των ειδικών, ήταν οι εισπράξεις των τριών πρώτων ημερών προβολής της νέας ταινίας "Angel Has Fallen" με πρωταγωνιστή τον 49χρονο Σκωτσέζο γόη Τζέραρντ Μπάτλερ κι όπως λέγεται και γράφεται, είχε να δει τέτοια επιτυχία από την εποχή των «300» όπου ο Μπάτλερ είχε υποδυθεί τον Λεωνίδα της επικής και γενναίας μάχης των Θερμοπυλών.

Η τρίτη ταινία του franchise (έχουν προηγηθεί τα «Olympus has fallen» και «London has fallen»), έχει και πάλι ως κεντρικό πρωταγωνιστή της τον Τζέραρντ Μπάτλερ, ο οποίος και έχει ως αποστολή του την σωτηρία και ασφάλεια του Αμερικανού Προέδρου. Το "Angel Has Fallen", συγκέντρωσε πάνω από 21,2 εκατ. δολάρια το 1ο τριήμερο του στο Αμερικάνικο box office πιάνοντας την 1η θέση και ήδη συνέχισε με άλλα σχεδόν 2 εκατ. την Δευτέρα 26/8, αν και οι κριτικές της ταινίας δεν είναι και οι καλύτερες.

Το "Angel Has Fallen" είναι πολύ κοντά στα 21,6 εκατ. δολάρια που είχε πετύχει η προηγούμενη ταινία με τίτλο "Το Λονδίνο έπεσε" του 2016. Η πρώτη ταινία της σειράς "Ο Όλυμπος έπεσε" του 2013 είχε ξεκινήσει την πορεία του στις αίθουσες με 30,4 εκατομμύρια δολάρια.

Στη νέα ταινία της κινηματογραφικής σειράς ο Μάικ Μπάνινγκ (Μπάτλερ) κατηγορείται αδίκως για την απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου Άλαν Τράμπουλ (στο ρόλο ο βετεράνος μαύρος ηθοποιός Μόργκαν Φρίμαν) και τίθεται υπό κράτηση.

Να προσθέσουμε πως το τρέιλερ της ταινίας σε σκηνοθεσία Ρικ Ρόμαν Γουό και με τους Πάιπερ Περάμπο, Τζάντα Πίνκετ Σμιθ, Χολτ ΜακΚάλανι και Νικ Νόλτε να συμπρωταγωνιστούν, παίζεται ήδη στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε. Η ταινία «Ο Φύλακας άγγελος έπεσε» θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες της χώρας μας από την Odeon στις 12/9/2019.

Διάρκεια: 120 λεπτά.

Ύστερα από μια συγκλονιστική απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου Άλαν Τράμπουλ (Μόργκαν Φρίμαν), ο έμπιστός του μυστικός πράκτορας Μάικ Μπάνινγκ (Τζέραρντ Μπάτλερ) κατηγορείται αδίκως και τίθεται υπό κράτηση. Αφού δραπετεύσει, σύντομα θα βρεθεί μόνος του και θα χρειαστεί να αποφύγει την υπηρεσία του και να ξεγελάσει το FBI ώστε να εντοπίσει ποιος απειλεί τον Πρόεδρο. Απεγνωσμένος να βρει την αλήθεια, ο Μπάνινγκ στρέφεται σε ξένους συμμάχους με σκοπό να διατηρήσουν το όνομά του καθαρό, να προστατεύσουν την οικογένειά του από το κακό και να σώσουν τη χώρα από τον επικείμενο κίνδυνο.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ