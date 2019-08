Το 46 μέτρων μαύρο super-yacht "Lucky me" είναι στην Πάτρα και εντυπωσιάζει

Ένα εντυπωσιακό μαύρο super-yacht έχει δέσει εδώ και περίπου έναν μήνα στον μόλο της Αγ. Νικολάου στο παλιό λιμάνι της Πάτρας. Πρόκειται για ένα υπερπολυτελές σκάφος 46 μέτρων το οποίο έχει το όνομα Lucky me".

Το σκάφος Lucky Me, μήκους 46 μέτρων, ξεκίνησε από το ιταλικό ναυπηγείο Baglietto το 2016. Αυτή είναι η πρώτη μονάδα της σειράς Baglietto Fast superyacht. Το Super-yacht Lucky Me σχεδιάστηκε μέσα και έξω από την Francesco Paszkowski Design και διαθέτει μαύρα στοιχεία jet στο δυναμικό και σπορ προφίλ της, με μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή πρύμνη. Το Baglietto 46m Fast Lucky Me είναι ταχύτατο, τεχνολογικά προηγμένο, ενώ το ιταλικό στιλ του το κάνει ξεχωριστό από όλα τα άλλα.

Οι μεγάλοι εσωτερικοί χώροι και η απλή διάταξη κάνουν αυτό το όμορφο σκάφος κατάλληλο για μια περίσταση, είτε είναι μια παρατεταμένη κρουαζιέρα, ένα χαλαρωτικό σαββατοκύριακο ή μια ειδική ευκαιρία για να διασκεδάσουν μεγάλες ομάδες επισκεπτών. Ο Francesco Paszkowski, σε συνεργασία με την Margherita Casprini, σχεδίασε το εσωτερικό στυλ, το οποίο ενσωματώνει πολυτελή υλικά δημιουργώντας μια χαλαρή και φιλόξενη ατμόσφαιρα.

Το κεντρικό κατάστρωμα είναι ιδανικό για κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς διαθέτει ένα μεγάλο σαλόνι και μια επίσημη τραπεζαρία, ενώ ένα πιο οικείο σαλόνι επισκεπτών βρίσκεται στο πάνω κατάστρωμα.

Προσφέρει ένα οικείο περιβάλλον για τους επισκέπτες που έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν το σύστημα ψυχαγωγίας του.

Οι γενναιόδωροι υπαίθριοι χώροι προσφέρουν εμπειρία "κοντά στη θάλασσα" κατά την πλεύση ή ακόμη και όταν είναι αγκυροβολημένο. Μια μεγάλη πισίνα και το σαλόνι βρίσκονται στην πρύμνη και καλύπτονται από ειδική κατασκευή. Η κύρια πρύμνη του καταστρώματος προσφέρει μεγάλη τραπεζαρία χώρους ηλιοθεραπείας, ακόμη και τζακούζι. Διαθέτει 5 καμπίνες για τους επισκέπτες ενώ έχει 9 άτομα πλήρωμα.

Τον Ιούνιο ήταν στο Ντουμπρόβνικ και σάρωνε την Αδριατική.