Ξανά στις Ελληνικές αίθουσες η "Μονομαχία στον Κόκκινο Ήλιο"

To διάσημο σπαγκέτι γουέστερν «Μονομαχία στον Κόκκινο Ήλιο - Red Sun» σε σκηνοθεσία του Βρετανού Τέρενς Γιανγκ, θα βγει από την Πέμπτη 15 Αυγούστου 2019 σε ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια, σε επανέκδοση στους Ελληνικούς θερινούς κινηματογράφους σε διανομή της Bibliotheque.

Πιο συγκεκριμένα θα παιχθεί στο σινέ ΒΟΞ [Εξάρχεια] με ώρα προβολής 11 το βράδυ, στο σινέ ΖΕΦΥΡΟΣ [Πετράλωνα] με ώρες προβολής 9 και 11 το βράδυ, στο σινέ ΑΣΤΕΡΙ [Ίλιον] με ώρες προβολής 9 και 11 και στο σινέ ΦΛΕΡΥ [Καλλιθέα] με ώρα προβολής 11 το βράδυ.

Στην ταινία αυτή παραγωγής του 1971 παίζουν οι: Τοσίρο Μιφούνε, Τσαρλς Μπρόνσον, Αλέν Ντελόν, Ούρσουλα Αντρες, Καπισίν, κ.α.

Ο ληστής Λινκ Στιουάρτ (Τσαρλς Μπρόνσον) συνεταιρίζεται με τον Γκος (Αλέν Ντελόν) για να ληστέψουν ένα τρένο. Στο τρένο όμως, από το Σαν Φρανσίσκο προς την Ουάσιγκτον ταξιδεύει και ο νέος Ιάπωνας πρεσβευτής, με τους σαμουράι- σωματοφύλακες του και ένα πανάκριβο, χειροποίητο χρυσό σπαθί, δώρο προς τον Προεδρο των ΗΠΑ. Ο Γκος όμως, αφου επιδοθεί σε μία τεράστια σφαγή στο τρένο, σκοτώνει τον ένα από τους δύο σωματοφύλακες, αλλά ο άλλος, Κουρόντα (Tοσίρο Μιφούνε) ορκίζεται εκδίκηση, δινόντας στον εαυτό του προθεσμία 7 ημέρων για να πάει το σπαθί πίσω στον Ιαπωνα πρέσβη, διαφορετικά θα προχωρήσει σε Σεπούκου (χαρακίρι), ως την ένδειξη αποτυχίας του.

Μετά την ολοκλήρωση της ληστείας ο Γκος θα προσπαθήσει να σκοτώσει τον Λινκ για να πάρει ολόκληρη την λεία μόνος του. Ο Λινκ θα μείνει αναίσθητος μετά από την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του, και ο Γκος θα εξαφανιστεί μαζί με την λεία της ληστείας.

Ο Λινκ αφού ξυπνήσει θα πάει στους Ιάπωνες και θα δεχθεί να συνεργαστεί μαζί τους για να εντοπίσουν τον Γκος, προκειμένου να γλυτώσει το κεφάλι του, αλλά συνειδητοποιεί ότι ο Κουρόντα θα σκοτώσει τον Γκος αμέσως, εμποδίζοντάς τον να πάρει πίσω το μερίδιο του από τα κλεμμένα λάφυρα από τον πρώην συνεργάτη του στην ληστεία. Γνωρίζοντας αυτό, ο Λινκ επανειλημμένα προσπαθεί να ξεφύγει από τον Κουρόντα, για να ματαιώσει το χαρακίρι του σαμουράι και να καταφέρει να πάρει το μερίδιο του από την ληστεία.

Κτίζοντας πάνω στις βάσεις του υπέροχου "The Good, The Bad and The Ugly"(1966) ο σκηνοθέτης Terence Young, αποδίδει αυτά τα χαρακτηριστικά στους 3 ήρωες του έργου: Ο Link είναι ο "καλός", ο Gauche είναι ο "κακός" και -ελλείψει άλλων χαρακτηρισμών...-o Kuroda είναι ο "άσχημος".

Νομοτελειακά, ο "καλός" κερδίζει", αλλά σε αυτό το έργο η "νίκη" δεν έρχεται ανώδυνα....

Βέβαια ο ολιγαρκής Kuroda έχει ήδη διδάξει στον αγροίκο πιστολά Link αξίες τιμής και σεβασμού, που ποτέ του δεν θα φανταζόταν, οπότε και η απότιση φόρου τιμής από τον Link στο τέλος είναι αναμενόμενη και ο Link θα υποσχεθεί στον Kuroda κάτι πολύ σημαντικό...

Το φιλμ αυτό διάρκειας 112 λεπτών είχε γυριστεί στην Ισπανία και παίχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 1972.