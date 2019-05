Τα 5 κλασικά τραγούδια της Eurovision σύμφωνα με το Entertainment Weekly

Mπορεί η 64η Eurovision να πέρασε με την Ολλανδία και τον 25χρονο Duncan Laurence & το «Arcade» να νικούν, ωστόσο ο δημοφιλής διαγωνισμός παραμένει στην επικαρότητα. Στο ευρείας κυκλοφορίας Αμερικανικό περιοδικό Entertainment Weekly στο διπλό τεύχος 17/24 Μαΐου 2019 υπήρχε αναφορά στον πανευρωπαικό διαγωνισμό τραγουδιού λέγοντας πως έχει καταφέρει να είναι το μεγαλύτερο μη αθλητικό τηλεοπτικό γεγονός όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. Μάλιστα το περιοδικό υπογράμμισε το γεγονός πως για τους Αμερικάνους τηλεθεατές που θα ήθελαν να απολαύσουν τη βραδιά του τελικού δεν υπήρχε άλλη λύση από το live streaming.

Ακόμα το Entertainment Weekly επέλεξε κι ένα τοπ – 5 τραγουδιών και καλλιτεχνών που έχουν αφήσει το στίγμα τους στην πολύχρονη ιστορία του διαγωνισμού με 1ο φυσικά το «Waterloo» των Abba το 1974 που είχε νικήσει για λογαριασμό της Σουηδίας. Ακολουθεί στο ν. 2 το «Ne partez pas sans moi» με τη νεαρή τότε Σελίν Ντιόν που νίκησε για λογαριασμό της Ελβετίας το 1988, στο ν. 3 το περίφημο «Volare» του Ντομένικο Μοντούνιο από την Ιταλία που είχε έρθει 4ο το 1958, στο ν. 4 το Eres tú" ("It's You") από την Ισπανία που το 1973 παρουσίασε η μπάντα Mocedades, με ερμηνεύτρια την Amaya Uranga που μπορεί να κατετάγη 2ο πίσω από το Λουξεμβούργο και την Anne-Marie David με το «Tu te reconnaîtras», ωστόσο έκανε μεγάλη επιτυχία πανευρωπαικά και σε άλλες χώρες του κόσμου. Το «Eres tu» που ήταν μία φολκ μπαλάντα διασκευάστηκε και στα αγγλικά με τίτλο "Touch the Wind" σε στίχους του Mike Hawke.

Τέλος την 5άδα της all time classic Γιουροβίζιον κατά το Εntertainment Weekly, συμπληρώνει το τραγούδι του Ηνωμένου Βασιλείου που κέρδισε το 1981 «Make up your mind» των Βucks Fizz.

Eπιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ