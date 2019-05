Η Ολλανδία είχε να κερδίσει τη Eurovision από το 1975 & το "Ding A Dong"

Η Ολλανδία κακά τα ψέματα είχε ξεχάσει τι σημαίνει νίκη στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Μπορεί να είχε στο ενεργητικό της 4 νίκες αλλά όλες ήσαν στα πρώτα είκοσι χρόνια του δημοφιλούς διαγωνισμού. Στα πιο πρόσφατα χρόνια έφτασε πολύ κοντά στη νίκη το 2014 με την τύπου Αμερικάνικη φολκ μπαλάντα «Calm after the storm» με τους Τhe Common Linnets που με 238 βαθμούς κατέλαβαν τη 2η θέση πίσω από την σαρωτική Κοντσίτα Βουρστ από την Αυστρία και το «Rise like a phoenix».

Φέτος πάντως η Ολλανδία έδειξε πως πράγματι μπορεί να ξαναμπεί πολύ δυναμικά στον χάρτη της Γιουροβίζιον και κέρδισε την 1η θέση και το τρόπαιο του διαγωνισμού με το υπέροχο slow και τρυφερό «Arcade» με τον 25χρονο Duncan Laurence, ένα σεμνό όπως έδειξε παιδί που ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε παίζοντας & πιάνο και με μόνο έναν προβολέα να τον φωτίζει, χωρίς τίποτε επιπλέον, κανένα άλλο φτιασίδι, αποδεικνύοντας πως ένα πολύ καλό τραγούδι πολλές φορές αρκεί και στην Γιουροβίζιον για ν’ αγγίξει ευαίσθητες χορδές και ο στίχος του εκεί που λέει «loving you is a losing game – το να σ’ αγαπώ είναι χαμένη υπόθεση», όντως άγγιξε.

Πότε ήταν η τελευταία φορά που η Ολλανδία ή Κάτω Χώρες είχε ξανανικήσει, ήταν το 1975, τη χρονιά που ξεκίνησε και το βαθμολογικό σύστημα των 12 πόντων – 12 points. Ήταν το χορευτικό κομμάτι «Ding a Dong» με το γκρουπ Τeach In με επικεφαλής την Getty Gaspers που μετά το τέλος του διαγωνισμού δήλωσε: «μετά την Γιουροβίζιον πάψαμε να είμαστε ανώνυμοι»!

Η 1η νίκη για την Ολλανδία είχε έρθει νωρίς το 1957, στη 2η Γιουροβίζιον όταν και κέρδισε η Corry Brokken με το “Net als toen” που κατόπιν έγινε επιτυχία στη Γερμανία, στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο ενώ η ερμηνεύτρια Brokken από τις πιο δημοφιλείς τη δεκαετία του ’60, επελέγη να παρουσιάσει τη Γιουροβίζιον στη Χάγη το 1976, χρονιά που η Ελλάδα είχε πάει με την Μαρίζα Κωχ και το «Παναγιά μου, Παναγιά μου». H Corry Broken που αργότερα εργάστηκε και ως δικαστής, έχοντας σπουδάσει νομικά απεβίωσε τον Ιούνιο του 2016 σε ηλικία 83 ετών.

Η 2η νίκη της Ολλανδίας ήταν το 1959 με την Teddy Scholten & το «’N Beetje» στις Κάννες της Γαλλίας ενώ η 3η νίκη ήταν το 1969 με τη Lenny Kuhr και το «De troubadour» με τη μόνη διαφορά ότι εκείνη τη χρονιά είχε ισοβαθμίσει με τα τραγούδια του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Ισπανίας και οι νικητές ήσαν συνολικά 4. Η Lenny Kuhr είχε τότε χαρακτηριστεί ως Τζάνις Τζόπλιν της Ευρώπης και έκανε καριέρα σε Βέλγιο και Γαλλία.

Eπιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ