Η Ευρώπη υποκλίθηκε στον Duncan Laurence από την Ολλανδία - Όλα όσα είδαμε στην 64η Eurovision στο Τελ Αβίβ

Στην ιστορία πέρασε η 64η Γιουροβίζιον μετά από μία 4ωρη & πλέον βραδιά (ολοκληρώθηκε στις 02.10 τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Μαΐου 2019 ώρα Ελλάδος) με την Ολλανδία και τον 25χρονο Duncan Laurence να κερδίζουν την 1η θέση και το τρόπαιο του διαγωνισμού στο Τελ Αβίβ με συνολικά 492 ψήφους που προήλθαν οι 261 από το televoting του κοινού και οι 231 από τις επιτροπές των χωρών. Πιο συγκεκριμένα η Ολλανδία με την τρυφερή, ατμοσφαιρική μπαλάντα «Arcade» ήρθε 2η στις προτιμήσεις του κοινού και 3η στις επιτροπές όπου είχε πρωτεύσει ο Τζον Λούντβικ της Σουηδίας με το «Too late for love» πριν τελικά κατρακυλήσει στην 6η θέση της κατάταξης.

Το ίδιο συνέβη και με την εκπρόσωπο των βορείων γειτόνων μας, την Σκοπιανή Ταμάρα με την δυνατή μπαλάντα «Proud» που στις επιτροπές την είδαμε σχεδόν να πρωτεύει (ακούγαμε την ονομασία Βόρεια Μακεδονία στο πρώτο κομμάτι της βαθμολογίας συνεχώς καθώς η γειτονική μας χώρα σάρωσε και μάζεψε 237 βαθμούς από τις επιτροπές και ερχόταν 2η μέχρι τη στιγμή που ακούστηκε και η ψήφος του televoting όπου οι μόλις 58 ψήφοι που συγκέντρωσε την προσγείωσαν τελικά στην 8η διόλου πάντως ευκαταφρόνητη θέση).

Η Ολλανδία ξανακέρδισε δικαίως τη Γιουροβίζιον μετά από 44 ολόκληρα χρόνια αν και την πρωτιά άξιζαν φέτος εξίσου τόσο ο 2ος Ιταλός Μαχμούντ με το πολύ μοντέρνο και ωραία παρουσιασμένο «Soldi» όσο και ο Ρώσος Σεργκέι Λαζάρεφ που ήρθε 3ος με το υπέροχο «Scream» του Δημ. Κοντόπουλου & σκηνοθεσία επί σκηνής με κάτοπτρα, κεραυνούς και βρεγμένα τζάμια από τον Μεσολογγίτη Φωκά Ευαγγελινό, ο οποίος είχε υπογράψει και τη σκηνοθεσία του χαρούμενα Ισπανικού τραγουδιού «La Venda» με τον κεφάτο Μίκι που ψιλοάρεσε στον κόσμο καταλήγοντας ωστόσο στη χαμηλή 22η θέση.

Μας άρεσε και η συμμετοχή του Αζερμπαιτζάν με τον Τσινγκίζ και το «φουτουριστικά» παρουσιασμένο επί σκηνής «Truth» που με 297 βαθμούς πήρε την 7η θέση στη συνολική κατάταξη. Στις εκπλήξεις η 5η θέση της Νορβηγίας που είχε ένα πολύ έξυπνο ανεβαστικό κομμάτι, το «Spirit in the sky» με τους Keiino που ήρθε 1ο στις προτιμήσεις του κοινού με 291 πόντους και μπόρεσε να ανέβει από την 15η θέση που το είχαν φέρει οι επιτροπές στην πρώτη 5άδα. Στην 4η θέση πλασαρίστηκε η αρσενική Ελένη Φουρέιρα, ο Ελβετός Λούκα Χάνι με το χορευτικό «She got me» ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν η Αυστραλή Kate Miller Zeidke με το «Zero gravity» που τραγουδούσε δεμένη πάνω σε ψηλό πάσαλο και αιωρείτο εντυπωσιακά (ήρθε 9η) και οι ανατρεπτικοί Ισλανδοί Hatari στη 10η θέση με 234 πόντους, τους οποίους επίσης προτίμησε περισσότερο ο κόσμος όπως και τον Ελβετό.

Για την Ελλάδα και την Κατερίνα Ντούσκα του indie pop «Βetter love» τα ξέρετε, μπόρεσε να πάρει μόλις την 21η θέση με 71 βαθμούς (οι 47 από τις επιτροπές και οι υπόλοιποι 24 από το televoting) παρά την αξιοπρεπή, καλαίσθητη αλλά εν τέλει αδιάφορη εμφάνιση. Η 21η θέση στις 41 χώρες είναι μεν καλύτερη από τις χρονιές 2016 και 2018 με τα τραγούδια «Utopian land» & «Όνειρο μου» που δεν είχαν περάσει τον τελικό & είχαν αποκλειστεί, αλλά αριθμητικά μιλώντας είναι χειρότερη και από την 20η που είχαν πάρει οι Freaky Fortune feat. RiskyKidd με το "Rise Up" και το «Μια κρυφή ευαισθησία» του συγκροτήματος Θάλασσα (με την Πατρινής καταγωγής ερμηνεύτρια Διονυσία Καρόκη) επίσης 20ο σε 25 χώρες το 1998, χρονιά που είχε βγει το Ισραήλ με την Dana International.

Η Κύπρος με υψηλό βαθμό σύγκρισης το περσινό «Fuego» με την Ελένη Φουρέιρα που «έσκισε» και φέτος ως γκεστ με μία ξεσηκωτική και σέξι εμφάνιση μαζί με Κοντσίτα, Μανς Ζεμερλόου, Βέρκα Σερντούσκα και την Γκάλι Ατάρι του «Αλελούια», νικητήριου τραγουδιού του Ισραήλ το 1979, δεν μπόρεσε με την έμπειρη Γεωργιανής καταγωγής ερμηνεύτρια Τάμτα με καριέρα 15 χρόνων και πλέον, να πετύχει κάτι περισσότερο από την 15η θέση με 101 βαθμούς, με το ωραίο πάντως χορευτικό κομμάτι «Replay». Έγινε πάλι λίγο θέμα που εμείς με την Κύπρο ανταλλάξαμε 12άρια όταν το ίδιο έκαναν & πάλι οι Σκανδιναβικές και σωστά έκανε το δηκτικό σχόλιο του ο Γιώργος Καπουτζίδης που όμως συνολικά σαν να παραέκανε πλάκα σε αντίθεση με την πιο σοβαρή και εντός ορίων Μαρία Κοζάκου.

Αίσθηση έκανε και το μηδέν (0 βαθμοί) που πήρε το συμπαθές κομμάτι «Sister» της Γερμανίας από το televoting (ο κόσμος έδειξε την έμμεση απέχθεια του στην επιβαλλόμενη σκληρή λιτότητα από την Γερμανία της Μέρκελ) ενώ και το Ηνωμένο Βασίλειο μ’ έναν πιτσιρικά τον Μάικλ Ράις και το «Bigger than us» κατέληξαν στην 26η και τελευταία θέση με μόλις 16 βαθμούς.

Απαρατήρητο πέρασε και το κομμάτι της διοργανώτριας χώρας, του Ισραήλ χωρίς να είναι κακό, το «Home» του νεαρού Κόμπι Μαρίμι που μάζεψε 47 βαθμούς και πήρε την 23η θέση ενώ ο Γάλλος Billal με το «Roi» είχε μαζί του και μία νεαρή, τροφαντή μπαλαρίνα από το Κλίβελαντ των ΗΠΑ που αποτελεί φαινόμενο στο youtube αλλά μαζί δεν πέτυχαν κάτι καλύτερο από την 14η θέση με 105 βαθμούς.

Τέλος το σώου του τελικού είχε αρκετή Νέτα, την περσινή νικήτρια του «Toy» αλλά όταν την είδαμε να τραγουδάει το νέο της κομμάτι “Nana banana” απορήσαμε πως κέρδισε πέρυσι…

Όσο για την Μαντόνα τελικά δεν άξιζε η αναμονή. Δικαίως την «έκραξε» ο Ευρωπαικός Τύπος με τα πιο σκληρά σχόλια να προέρχονται από την Γερμανία. Ήταν σχεδόν σκιά του εαυτού της και φωνητικά χάλια. Κρίμα τον μύθο.

Ραντεβού λοιπόν του χρόνου στην χώρα της τουλίπας, την Ολλανδία ή Κάτω Χώρες.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ