O Μεσολογγίτης Φωκάς Ευαγγελινός & φέτος στη Γιουροβίζιον με τα τραγούδια δύο χωρών

O Φωκάς Ευαγγελινός έχει αναδειχθεί κατά κάποιο τρόπο σε Mr. Eurovision και στη φετινή 64η διοργάνωση στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, έχει την ευθύνη για τη σκηνική παρουσίαση & σκηνοθεσία 2 τραγουδιών. Το ένα ήδη το είδαμε στο 2ο ημιτελικό το βράδυ της Πέμπτης 16 Μαίου 2019 στην Expo Arena του Τελ Αβίβ και ήταν η φετινή συμμετοχή της Ρωσίας με τον 36χρονο Σεργκέι Λαζάρεφ από τη Μόσχα και το «Scream». Τόσο το πολύ ωραίο κομμάτι γραμμένο από τον δικό μας Δημήτρη Κοντόπουλο και τον Philip Kirkorov που σε σημεία στην κυριολεξία σε ανατρίχιαζε όσο και η σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού με τα κάτοπτρα όπου εμφανιζόταν η μορφή του Λαζάρεφ, άρεσαν και η Ρωσία κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του Σαββάτου 18/5/2019 μετά το περσινό φιάσκο όπου η Ρωσία με την Yuliya Samoylova είχε αποκλειστεί. Η Ρωσία παίζει ψηλά στα στοιχήματα και είναι μέσα στην πρώτη 6άδα.

Ο Σεργκέι Λαζάρεφ που ήταν αθλητής της ενόργανης γυμναστικής, ντυμένος στα λευκά απέδωσε θαυμάσια το δύσκολο φωνητικά κομμάτι «Scream». Να θυμίσουμε πως ο ίδιος καλλιτέχνης είχε ξαναπροσπαθήσει στην Γιουροβίζιον το 2016 με το "You Are the Only One" και τότε λίγο έλλειψε να κερδίσει με την Ρωσία να κατατάσσεται τελικά 3η.

Εκτός από το τραγούδι της Ρωσίας ο Φωκάς Ευαγγελινός υπογράφει τη σκηνοθεσία και το τελικό σκηνικό αποτέλεσμα και στο τραγούδι που εκπροσωπεί την Ισπανία (εκ των Big 5) που θα παρουσιαστεί απευθείας στον τελικό του Σαββάτου στην 26η και τελευταία θέση. Πρόκειται για το χαρούμενο, χορευτικό τραγούδι με τίτλο «La Venda» με τον 23χρονο μόλις Miki, ο οποίος το 2018, πήρε μέρος στο Operación Triunfo, κερδίζοντας την 6η θέση. Ένα μέρος του τραγουδιού παρουσιάστηκε στη διάρκεια του 2ου ημιτελικού και απ’ όσο είδαμε το σκηνικό του Φωκά Ευαγγελινού είναι πολύχρωμο και η χορογραφία πολύ ζωηρή και ταιριαστή με το ύφος του τραγουδιού. Και τα 2 τραγούδια (Ρωσία και Ισπανία) αναμένεται να πάνε καλά.

Ο γεννημένος στο Μεσολόγγι Φωκάς Ευαγγελινός είχε μεταξύ άλλων σκηνοθετήσει το τραγούδι της Ρωσίας που νίκησε στη Γιουροβίζιον το 2008, με τον Dima Bilan, “Believe me” καθώς και το “Shady Lady” που πήρε την 2η θέση την ίδια χρονιά με την Annie Lorak από την Ουκρανία και φυσικά είχε σκηνοθετήσει το νικητήριο τραγούδι της Ελλάδας το 2005 «My number one» με την Έλενα Παπαρίζου.

Eπιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ