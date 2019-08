Οι Three Cents φτιάχνουν «σπιτικά» αναψυκτικά στο Αίγιο βραβεύονται εκτός συνόρων κι εξάγουν σε 11 χώρες!

Τα αναψυκτικά Three Cents που κυκλοφορούν σε ενημερωμένες κάβες και στα καλύτερα μπαρ όχι μόνο της Πάτρας αλλά και της Αθήνας. Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα σε ενάμιση χρόνο που κυκλοφορούν στην αγορά εξάγουν ήδη σε 11 χώρες, έχουν μπει στα World Best 50 Bars σε τρεις διαφορετικές χώρες, έχουν κερδίσει βράβευση σταGreat Taste Awards (το Όσκαρ των τροφίμων/ποτών) κι έχουν αποσπάσει εξαιρετικές βαθμολογήσεις από το Difford’s Guide (το πλέον αναγνωρισµένο website ποτού παγκοσµίως, µε τη µεγαλύτερη database σε κοκτέιλ).

Πρόκειται ξεκάθαρα για μια από τις περιπτώσεις που η ελληνική δημιουργικότητα με τα Αχαϊκά χαρακτηριστικά, εκπλήσσει ευχάριστα, πόσο μάλλον όταν διαπιστώνεις ότι και το περιεχόμενο του vintage διάφανου παλ γυαλιού με την old fashioned ετικέτα , τα καλλιγραφικά γράμματα και τα υπέροχα μοτίβα, είναι εξίσου εντυπωσιακό γευστικά, χωρίς συντηρητικά, χρωστικές και τεχνητά χρώματα αλλά με βάση το φυσικό μεταλλικο νερό.

Τι είναι όμως τα «premium αναψυκτικά» που παράγει η εταιρεία στο εργοστάσιο Κρίνος στο Αίγιο; Πρόκειται για αναψυκτικά τα οποία δεν περιέχουν συντηρητικά, τεχνητά αρώματα και χρώματα. Επιπλέον, στην περίπτωση των των Three Cents , ανθρακώνεται και σε πολύ μεγάλη πίεση και έτσι το γυάλινο μπουκάλι και το crown πώμα βοηθούν να διατηρείται το ανθρακικό ανέπαφο. Παράλληλα χρησιμοποιείται φυσικό μεταλλικό νερό Ροδοδάφνης Αιγίου.

Τα πάντα παράγονται στην Ελλάδα. Από τις πρώτες ύλες μέχρι τη φιάλη και το πώμα. Μοναδική εξαίρεση είναι το τζίντζερ και η κινίνη του τόνικ, που προέρχονται από την Ινδία και την Ελβετία αντίστοιχα. Κάποια από το συστατικά, όπως το ροζ γκρέιπφρουτ, τα παράγονται στο εργοστάσιο του Αιγίου και κάποια τα προμηθεύονται από Έλληνες παραγωγούς. Τα Three Cents διαφέρουν γιατί είναι φτιαγμένα με τη λογική του να παράγουν το τέλειο long drink! Το τέλειο Gin Tonic, την τέλεια Paloma και το τέλειο Moscow mule! Όλες οι πρώτες ύλες (από το φυσικό μεταλλικό νερό μέχρι τα εσπεριδοειδή) είναι ελληνικές. Τα Three Cents παρασκευάζονται και εμφιαλώνονται στο Αίγιο.

Η έμπνευση των Three Cents προέρχεται από ένα βιβλίο που ονομάζεται "Fix The Pumps" και το οποίο μιλάει για την ιστορική εξέλιξη των αναψυκτικών στην Αμερική από την γέννησή τους, γύρω στο 1870, μέχρι και την περίοδο της μεγάλης κρίσης και της ποτοαπαγόρευσης. Την εποχή εκείνη λοιπόν υπήρχαν τα λεγόμενα «soda bars», τα οποία σέρβιραν αρωματισμένες σόδες χωρίς αλκοόλ (με αρωματισμένα σιρόπια που πρόσθεταν στο ανθρακούχο νερό). Το σκέτο ανθρακούχο νερό κόστιζε δυο cents, γι’ αυτό και λεγόταν «two cents plain» . Με την προσθήκη γεύσης, το συνολικό κόστος ανερχόταν σε Three Cents.