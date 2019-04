Αποστακτήριο ουίσκι και Κέντρο Τεχνών του Μπομπ Ντίλαν, στη Νάσβιλ

Το φθινόπωρο του 2020 θα εγκαινιαστεί στη Νάσβιλ του Τενεσί το Heaven's Door Distillery and Center for the Arts του θρύλου της φολκ ροκ μουσικής Μπομπ Ντίλαν, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία οινοπνευματωδών, η οποία επιβλέπει τη σειρά ουίσκι Heaven's Door που υπογράφει ο τραγουδιστής/τραγουδοποιός (και βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας).

Ο πολυχώρος θα περιλαμβάνει αποστακτήριο, αίθουσα συναυλιών, ρεστοράν και «βιβλιοθήκη» ουίσκι και ένα κέντρο τεχνών στο οποίο θα φιλοξενούνται πίνακες ζωγραφικές και μεταλλικά γλυπτά που έχει φιλοτεχνήσει ο 78χρονος σήμερα Μπομπ Ντίλαν. Το αποστακτήριο θα εγκατασταθεί σε μια εκκλησία που αναγέρθηκε το 1860, στο κέντρο της Νάσβιλ.

Πηγή: ΑΠΕ