Στα ενδότερα του πληρώματος 94 του Κρυμμένου Θησαυρού – Καρέ - καρέ η προετοιμασία

Εντυπωσίασε και φέτος το «Πλήρωμα 94» του Κρυμμένου Θησαυρού με την καλαίσθητη στολή του, το άρτιο μακιγιάζ, αλλά και την παρουσία του στην παρέλαση. Το πλήρωμα 94, που φέτος είχε τίτλο «The Show must go on», όχι μόνο κέρδισε τα θετικά σχόλια των θεατών, αλλά και των μελών της Καρναβαλικής Επιτροπής, η οποία του έδωσε το πρώτο βραβείο μακιγιάζ, πρώτο βραβείο καλλιτεχνικής αμφίεσης, δεύτερο για την παρουσία στην παρέλαση και το τέταρτο βραβείο για τις μικροκατασκευές δρόμου.

Το «Πλήρωμα 94» του Πέτρου Ψωμά, συμμετέχει στο Πατρινό Καρναβάλι και στον Κρυμμένο Θησαυρό του ανελλιπώς από το 1988 και φέτος είχε δώσει την ιδέα για το θέμα του Πατρινού Καρναβαλιού που ήταν «Το Καρναβάλι που γράφει ιστορία και αναμνήσεις».

Δείτε φωτογραφίες από την προετοιμασία των μελών του πληρώματος, αλλά και την παρουσία τους στην παρέλαση.