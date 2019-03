Η Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας στην παρέλαση των αρμάτων

Μετέχοντας στις εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού 2019, η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ, θα λάβει μέρος στην παρέλαση των αρμάτων, την τελευταία Παρασκευή, σε συνεργασία με τον Καρναβαλικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων.

Η παρέλαση με τα φωταγωγημένα άρματα, θα αρχίσει στις 8 το βράδυ, από τη συμβολή των οδών Κορίνθου και Γούναρη [δικαστήρια], και θα κατευθυνθεί προς την Πλατεία Γεωργίου.

Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ, θα συνοδεύσει τα άρματα, παίζοντας τους χορευτικούς σκοπούς: ‘’Y.M.C.A.’’ των JAQUES MORALI- HENRI BELOLO & VICTOR WILLIS, σε διασκευή του JOHNNIE VINSON, ‘’LIVIN’ LA VIDA LOCA’’ των ROBI ROSA & DESMOND CHILD σε διασκευή του VICTOR LOPEZ, ‘’I WILL SURVIVE’’ των DINO FEKARIS & FREDDIE PERREN, σε διασκευή RON SEBREGTS και ‘’ROLLING IN THE DEEP’’ των ADELE ADKINS & PAUL EPWORTH, σε διασκευή MICHAEL BROWN.

Την 50μελή ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ θα διευθύνει ο Αρχιμουσικός, Γιώργος Μπουρδόπουλος.