Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 Κηδείες
 

ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΛΑΖΑΝΑ
(ΕΤΩΝ 85)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 3:30 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Ιερέας ΙΩΑΝΝΗΣ & Πρεσβυτέρα ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΑΖΑΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΛΑΖΑΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΧΡ. ΛΑΖΑΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων «Ο Αχρείαστος» - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πάτρα
Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 3, τηλ. 6973794448.
-------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΣΩΡΡΑ
ΕΤΩΝ 85
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ  4-3-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΩΡΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΩΡΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ χηρα ΚΩΝ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΡΡΑΣ, ΗΛΙΑΣ ΣΩΡΡΑΣ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ : ΘΩΜΑΣ
ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------------------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ A Γ. ΚΟΣΣΙΩΡΗ
(ΕΤΩΝ 80)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ& ΩΡΑ 4:00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΥΠΑΚΙΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗΣΑΚΚΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων «Ο Αχρείαστος» - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πάτρα
Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 3, τηλ. 6973794448.
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ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΛΑΖΑΝΑ

ΕΤΩΝ 85

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 3:30 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ιερέας ΙΩΑΝΝΗΣ & Πρεσβυτέρα ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΑΖΑΝΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΛΑΖΑΝΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΧΡ. ΛΑΖΑΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων «Ο Αχρείαστος» - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πάτρα

Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 3, τηλ. 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΣΩΡΡΑ

ΕΤΩΝ 85

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ  4-3-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΩΡΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΩΡΡΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ χηρα ΚΩΝ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΡΡΑΣ, ΗΛΙΑΣ ΣΩΡΡΑΣ

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ : ΘΩΜΑΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ A Γ. ΚΟΣΣΙΩΡΗ

ΕΤΩΝ 80

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ& ΩΡΑ 4:00 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΥΠΑΚΙΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗΣΑΚΚΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων «Ο Αχρείαστος» - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πάτρα

Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 3, τηλ. 6973794448.

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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 03/03/2019 15:04

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/520316

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