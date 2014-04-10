Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019

ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΛΑΖΑΝΑ
ΕΤΩΝ 85
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 3:30 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Ιερέας ΙΩΑΝΝΗΣ & Πρεσβυτέρα ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΑΖΑΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΛΑΖΑΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΧΡ. ΛΑΖΑΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων «Ο Αχρείαστος» - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πάτρα
Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 3, τηλ. 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΣΩΡΡΑ
ΕΤΩΝ 85
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 4-3-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΩΡΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΩΡΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ χηρα ΚΩΝ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΡΡΑΣ, ΗΛΙΑΣ ΣΩΡΡΑΣ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ : ΘΩΜΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ A Γ. ΚΟΣΣΙΩΡΗ
ΕΤΩΝ 80
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ& ΩΡΑ 4:00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΥΠΑΚΙΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗΣΑΚΚΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων «Ο Αχρείαστος» - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πάτρα
Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 3, τηλ. 6973794448.
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