Το μελανιασμένο χέρι της Βασίλισσας προβληματίζει τη Βρετανία-BINTEO

Σάλος έχει προκληθεί στα βρετανικά ΜΜΕ με τις φωτογραφίες που έχουν καταγράψει το μελανιασμένο χέρι της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Οι φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν χθες και απεικονίζουν τη συνάντηση της Ελισάβετ στο Μπάκιγχαμ, με την Βασίλισσα της Ιορδανίας, Ράνια. Το πιθανόν χτυπημένο χέρι της Βασίλισσας ξεχώρισε ως λεπτομέρεια καθώς η Ελισάβετ δεν φορούσε γάντια όπως συχνά κάνει και πλέον τα ταμπλόιντς έχουν επικεντρωθεί σε αυτό.

Δεν υπάρχει κάποια πρόσφατη επίσημη ανακοίνωση για την υγεία της Βασίλισσας όπως και καμία αναφορά για κάποιο ατύχημα. Και στη Βρετανία συνηθίζεται για το παραμικρό θέμα που σχετίζεται με την υγεία της Ελισάβετ να υπάρχει ανακοίνωση.

Κάποιοι χρήστες σημειώνουν πως το σημάδι δεν υποδεικνύει απαραίτητα χτύπημα και πως μπορεί η μελανιά να είναι από χρήση κάποιου ορού, κάτι που ενισχύει περαιτέρω το σενάριο για θέμα υγείας. Ωστόσο όλα είναι σενάρια για την ώρα, αλλά είναι πιθανόν αν τα μμε επιμείνουν στο θέμα να υπάρξει κάποια άτυπη πληροφορηση. Το μόνο που σχετίζεται με την υγεία της και που πρόσφατα έγινε γνωστό είναι πως τον περασμένο καλοκαίρι υπεβλήθη σε επέμβαση για αντιμετώπιση καταρράκτη το μάτι της.

The Queen sparks concern after being pictured with a purple hand in official snap pic.twitter.com/IAvzdn1Cxu