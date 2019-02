Σάλος με τον ζωολογικό κήπο που έβγαλε τα νύχια λιονταριού για να "παίζει" με τους επισκέπτες

Έντονες αντιδράσεις από φιλόζωους και φιλοζωικές οργανώσεις έχει προκαλέσει το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι ενός ζωολογικού κήπου, στη Γάζα, να αφαιρέσει τα νύχια ενός θηλυκού λιονταριού έτσι ώστε να «μειωθεί η επιθετικότητα της λιονταρίνας ώστε να είναι φιλική με τους επισκέπτες»

Ο κτηνίατρος Fayyaz al-Haddad αφαίρεσε τα νύχια του ζώου με πένσες και ψαλίδια, μία διαδικασία που κράτησε συνολικά δύο εβδομάδες.

Oι οικολογικές οργανώσεις κάνουν λόγο για «αχρείαστο ακρωτηριασμό».«H φυσιολογική συμπεριφορά ενός ζώο, όπως το να αρπάζει τροφή ή να σκαρφαλώνει είναι σχεδόν αδύνατη αν δεν έχει νύχια. Μιας και η αφαίρεση των νυχιών δεν έγινε σε μία κανονική κτηνιατρική κλινική, επομένως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μόλυνσης» λέει η φιλοζωική οργάνωση Four Paws.

«Mπορεί να προκαλέσει μόνιμα προβλήματα στο ζώο, όπως να χωλαίνει, αρθρίτιδα ή άλλες μακροχρόνιες επιπλοκές. Αν και η συγκεκριμένη πρακτική είναι αρκετά συνηθισμένη στις ΗΠΑ, είναι παράνομη σε πολλές χώρες», επισημαίνει η διεθνής οργάνωση.

Ο συγκεκριμένος ζωολογικός κήπος στην πόλη Ράφα άνοιξε το 1999 και έχει να ανταγωνιστεί άλλους τρεις στην περιοχή. Συνολικά φιλοξενεί 50 ζώα, ανάμεσα τους πέντε λιοντάρι, μία ύαινα, αρκετές μαϊμούδες και λύκους. Έχει και στο παρελθόν δεχθεί κριτική για απαράδεκτες συνθήκες για τα ζώα. Πριν λίγο καιρό κάποια λιοντάρια πέθαναν εξαιτίας του μεγάλου ψύχους.

⚠️SHOCKING footage revealed: young lioness brutally mutilated!

The owner of the oldest zoo in Gaza allows visitors to play with this lioness & therefore cruelly removed her claws with garden shears! We strongly demand the closure of the zoo! #SaveGazaAnimals pic.twitter.com/t2gJoxKJTB