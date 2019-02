To ντοκιμαντέρ "Yubi" της Τζούλιας Σπυροπούλου στο 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Yubi» της Τζούλιας Σπυροπούλου, διάρκεια 50 λεπτών, θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, συμμετέχοντας στο Επίσημο Πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

Η ταινία θα προβληθεί στο πλαίσιο του τμήματος Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Το συγκεκριμένο δημιουργικό ντοκιμαντέρ μιλά για μαθήτρια λυκείου που το 2013 κι ενώ ζούσε μία φυσιολογική, εφηβική ζωή στο Άργος, πυροβολήθηκε από τον πατέρα της. Μπορεί να γλύτωσε το θάνατο ωστόσο έμεινε ανάπηρη σε ποσοστό 99%. Δεν μπορεί να κινήσει το σώμα της ή να μιλήσει ενώ η ζωή της εξαρτάται από την μητέρα της, Σπυριδούλα, η οποία άφησε τη δουλειά της για να φροντίζει την κόρη της.

Η σκηνοθέτιδα Τζούλια Σπυροπούλου έχει γεννηθεί στο Μαϊάμι της Φλόριντα των ΗΠΑ. Έχει σπουδάσει Υποκριτική (Bachelor of Arts in Theater) στο Florida International University, Υποκριτική στην Κάμερα στο New York Film Academy (ΝΥ), όπως επίσης και με τους Ελένη Σκότη, ΑΘηνά Τρέβλια, Olympia Doukakis, John Strasberg, Brian O’neil, και Ashley Ingram. Έχει πρωταγωνιστήσει στις παραστάσεις Παναγία των Παρισίων, Ο Μάγος του Οζ, Το τυφλό σημείο, M.I.S.S.I.S. και στο πρώτο της θεατρικό έργο Free Rider στο Θέατρο Παραμυθίας το 2011.

Έχει συνεργαστεί με σκηνοθέτες όπως Sam Esmail, Philip Church, Adrian Frieling. Στην τηλεόραση, έχει παρουσιάσει το Sewer Stories Metropolis για το Ολλανδικό κανάλι VPRO. Με την ταινία JEAN έκανε το πρώτο της σκηνοθετικό ντεμπούτο, το οποίο προβλήθηκε από το από το κρατικό κανάλι ΕΡΤ.

Η δεύτερη ταινία με τίτλο YUBI, απέσπασε βραβείο στο 5o Διεθνές Φεστιβάλ της Ιεράπετρας, και συμμετέχει τώρα στο επίσημο πρόγραμμα του 21ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 2019 (1-10 Μαρτίου).

Official Trailer: https://vimeo.com/275462135