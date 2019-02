Έσβησε Αμερικανός ηθοποιός από επιθετική μορφή καρκίνου στη μύτη

Σε ηλικία 58 ετών έφυγε από τη ζωή ο γνωστός στο Αμερικανικό κοινό, ηθοποιός Steven Levy ή αλλιώς Steve Bean. Ο εκλιπών καλλιτέχνης που είχε γεννηθεί στη Μασσαχουσέτη και πέθανε από καρκίνο, είχε παίξει σε τηλεοπτικές σειρές όπως το «Shameless» και το «Ray Donovan». Ο Levy αφήνει πίσω του την αγαπημένη σύζυγο του Caroline Carrigan και τον γιο του Jacob Randall Levy.

Είχε υποβληθεί σε επέμβαση αφαίρεσης της μύτης, η οποία αντικαταστάθηκε από πρόσθετο πλαστικό μέλος.

Ο γνωστός ηθοποιός είχε συμμετάσχει σε πολλές σειρές όπως: Days of Our Lives, Monk που βλέπουμε και στην Ελλάδα, Veronica Mars, Justified, Charmed και 3rd Rock From the Sun.

Ο Steven Levy πέθανε στις 21 Ιανουαρίου 2019 στο σπίτι του στο Los Angeles μετά από μεγάλη, γενναία μάχη που έδινε από το 2016 με μια σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου στη μύτη.

Ο Steven Levy είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο με τίτλο «Ο χρόνος μου χωρίς μύτη», περιγράφοντας με συγκλονιστικές λεπτομέρειες την ασθένεια και τη διαδικασία της θεραπείας του.