Έναρξη εβδομάδας με σκόνη αλλά από Τρίτη έρχονται ξαφνικές κι επικίνδυνες καταιγίδες!

Για επικίνδυνες καταιγίδες από την ερχόμενη Τρίτη προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος με ανάρτησή του στο Facebook, προαναγγέλλοντας κύμα κακοκαιρίας που θα πλήξει τις περισσότερες περιοχές της χώρας.
Ειδικότερα, στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος σημειώνει:
«ΠΟΛΥ ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΤΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ
Από την Τρίτη και στη συνέχεια (και μέχρι την Πέμπτη τουλάχιστον) ο καιρός θα καταστεί άστατος για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αυτό που με προβληματίζει όμως είναι ότι η έναρξη της κακοκαιρίας (το απόγευμα της Τρίτης) θα γίνει ξαφνικά και με επικίνδυνες καταιγίδες.
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ
Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, από το απόγευμα της Τρίτης θα ξεκινήσει να βρέχει αρχικά στη νότια Ελλάδα και γρήγορα (μέχρι το πρωινό της Τετάρτης) τα φαινόμενα να έχουν επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αυτό που φοβάμαι είναι ότι στο νότιο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, στην Στερεά (συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής) και ενδεχομένως στην Εύβοια και σε τμήματα της Θεσσαλίας οι καταιγίδες θα έχουν πολύ έντονο χαρακτήρα.
"ΠΟΛΥ ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΣΠΑΝΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ"
Όπως προανέφερα, από το απόγευμα της Τρίτης μέχρι και το πρωί της Τετάρτης θα υπάρξουν ορισμένα διαμερίσματα της χώρας που θα χτυπηθούν πολύ ισχυρά από τις καταιγίδες και αναμένεται να σημειωθούν τεράστιες ποσότητες νερού. Τα τμήματα αυτά είναι :
- Νότιο Ιόνιο
- Πελοπόννησος
- Στερεά Ελλάδα
- Αττική και Εύβοια
- Θεσσαλία
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 04-02-2019
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ Η ΟΜΙΧΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ. ΑΝΕΜΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΑ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ 8 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ 9 ΜΠΟΦΟΡ.
ΕΥΝΟΕΙΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ.
Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΠΤΩΣΗ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΟΥ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ. ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ Η ΟΜΙΧΛΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 07 ΕΩΣ 17 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ Η ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ. ΑΝΕΜΟΙ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 ΜΕ 7 ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΑ 8 ΜΠΟΦΟΡ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 09 ΕΩΣ 20 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 2 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΩΝ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ. ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ Η ΟΜΙΧΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 4 ΜΕ 6 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ 5 ΜΕ 7 ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΑ 8 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 06 ΕΩΣ 18 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΑΡΑΙΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΠΥΚΝΩΣΟΥΝ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 ΜΕ 7 ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΑ 8 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 19 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΑΙΡΟΣ: ΑΡΑΙΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΙΟ ΠΥΚΝΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ. ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 ΜΕ 7 ΒΑΘΜΙΑΙΑ 8 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΟΠΙΚΑ 9 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 12 ΕΩΣ 19 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ, ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ. ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 17 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ. ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ Η ΟΜΙΧΛΗ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 07 ΕΩΣ 15 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΤΡΙΤΗ 05-02-2019
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΤΙΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΘΑ ΕΝΤΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ. ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΑ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΤΙΑ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΟΡΕΙΝΑ ΠΟΥ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΘΑ ΕΝΤΑΘΟΥΝ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 5 ΜΕ 7, ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ 8 ΜΕ 9 ΜΠΟΦΟΡ. ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 06-02-2019
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ, ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ, ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ, ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ, ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΥΚΝΕΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ. ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ. ΕΥΝΟΕΙΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 5 ΜΕ 7 ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΤΟΠΙΚΑ 8 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΣΕ ΠΤΩΣΗ.
ΠΕΜΠΤΗ 07-02-2019
ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ. ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ, ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΩΡΑΣ. ΕΥΝΟΕΙΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 ΜΕ 7 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΣΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08-02-2019
ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ. ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΟΡΕΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΩΡΑΣ. ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ. ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 5 ΜΕ 7 ΜΠΟΦΟΡ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 09-02-2019
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ, ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΤΙΑ. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΩΝ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΣΤΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ.