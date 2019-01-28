Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΝ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 82
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29-1-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΡΗΝΗΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΟΛΥΜΠΙΑ & ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΑΓΔΑΤΛΙΑΝ,
ΑΝΤΩΝΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΧΡΥΣΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΛΕΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΟΥΡΔΑΣ,ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ,
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑΧΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΑΝΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
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