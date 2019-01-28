Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΝ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 82

 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29-1-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ  4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΡΗΝΗΣ.

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΥΡΙΑΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΟΛΥΜΠΙΑ & ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΑΓΔΑΤΛΙΑΝ,

ΑΝΤΩΝΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΧΡΥΣΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΕΛΕΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΟΥΡΔΑΣ,ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ,

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑΧΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΑΝΑΣ

 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 28/01/2019 23:30

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/516231?skip_cache=yes

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